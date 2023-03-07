16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Налоговая банкротит оператора нефтебазы, фигурирующей в делах о взятках Структура "Роснефти" получила нефтеносный участок в Борском районе Транснефть отбилась от иска Роснефти о компенсации 3,4 млрд руб. по делу о грязной нефти Компания Худайнатова объединила самарские и саратовские активы АО "Транснефть-Приволга" подтвердило соответствие качества оказания услуг по транспортировке международному стандарту

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Налоговая банкротит оператора нефтебазы, фигурирующей в делах о взятках

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление ФНС по Самарской области подало иск о банкротстве ООО "Межотраслевое объединение ТНП", деятельность которого связана с рядом уголовных дел о взятках.

Фото: pexels.com

Напомним, нефтебаза МО "ТНП", которая находится в с. Богатое, фигурировала в уголовном деле полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Оба получили большие сроки за "крышевание" нефтяных предприятий.

Недавно завершилось расследование уголовного дела трех представителей перевалочной нефтебазы МО "ТНП", которых задержали при передаче взятки в 18 млн рублей. В числе подозреваемых сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов, исполнительный директор ООО "Межотраслевое объединение ТНП" Василий Ермаков, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов.

В мае 2022 г. сообщалось о прекращении работы нефтебазы. В августе по результатам проверки налоговики привлекли предприятие к ответственности за неуплату НДС в размере 49,3 млн рублей. Кроме того, МО "ТНП" начислены пени - 17,7 млн рублей. Решение ФНС компания оспаривает в суде.

Общество пыталось наложить обеспечительные меры на решение фискалов. По мнению МО "ТНП", списание денежных средств вызовет невозможность выплат по зарплате, создаст угрозу в сфере промышленной безопасности и повлечет значительный ущерб окружающей среде. Эти доводы не убедили суд.

3 марта ФНС обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве должника. Заявление пока не принято к рассмотрению.

ООО "Межотраслевое объединение ТНП", по информации ИАС Seldon.Basis, образовано в 2011 г. с уставным капиталом 10тыс. руб. и прописано в Самаре. Основной вид деятельности - оптовая торговля жидким и газообразным топливом. Генеральный директор с октября 2022 г. - Максим Бянов. Выручка в 2021 г. составила 249 млн руб., чистая прибыль 6,95 млн рублей. 10% компании принадлежит Дмитрию Барыльникову и 90% - ООО "Техснаб", которым единолично владеет Елена Лыкова.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2