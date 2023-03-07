Налоговая банкротит оператора нефтебазы, фигурирующей в делах о взятках

Управление ФНС по Самарской области подало иск о банкротстве ООО "Межотраслевое объединение ТНП", деятельность которого связана с рядом уголовных дел о взятках.

Напомним, нефтебаза МО "ТНП", которая находится в с. Богатое, фигурировала в уголовном деле полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Оба получили большие сроки за "крышевание" нефтяных предприятий.

Недавно завершилось расследование уголовного дела трех представителей перевалочной нефтебазы МО "ТНП", которых задержали при передаче взятки в 18 млн рублей. В числе подозреваемых сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов, исполнительный директор ООО "Межотраслевое объединение ТНП" Василий Ермаков, президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов.

В мае 2022 г. сообщалось о прекращении работы нефтебазы. В августе по результатам проверки налоговики привлекли предприятие к ответственности за неуплату НДС в размере 49,3 млн рублей. Кроме того, МО "ТНП" начислены пени - 17,7 млн рублей. Решение ФНС компания оспаривает в суде.

Общество пыталось наложить обеспечительные меры на решение фискалов. По мнению МО "ТНП", списание денежных средств вызовет невозможность выплат по зарплате, создаст угрозу в сфере промышленной безопасности и повлечет значительный ущерб окружающей среде. Эти доводы не убедили суд.

3 марта ФНС обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве должника. Заявление пока не принято к рассмотрению.