16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волонтеры "Единой России" поздравили с наступающим праздником жительниц региона Завершен прием заявок на конкурс "Лучший зимний двор России" Членство в "ЕР" сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено Жители Самарской области приняли участие во Всероссийской акции "Диктант ЖКХ" В День защитника Отечества самарские волонтеры приняли участие в тренировке по кекушинкай-карате

Партии Власть и политика

Волонтеры "Единой России" поздравили с наступающим праздником жительниц региона

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Куйбышевском районе Самары поздравления с Международным женским днем принимали семьи военнослужащих, серебряные волонтеры и лидеры общественного движения "Ждем домой"

Первые букеты и поздравления самарские молодогвардейцы адресовали мамам и женам военнослужащих -участников СВО. Молодогвардейцы Куйбышевского района поздравили с наступающим Международным женским днем жену военнослужащего Анару Курмангалиеву и маму участника СВО Саманию  Низамову.

"Мы обязаны сделать все, чтобы бойцы на передовой не беспокоились о том, что дома что-то не так, а были спокойны. Поздравим, поможем, поддержим", - поделился руководитель "Молодой гвардии" Куйбышевского района Арсений Ганин.

Поздравления с праздником принимали и самые активные и инициативные жители района члены Совета ветеранов.  Цветы и подарки дамам почтенного возраста вручили волонтеры совместно с секретарем местного отделения партии "Единая Россия", главой Куйбышевского района Алексеем Коробковым.

Накануне 8 Марта  молодогвардейцы Куйбышевского района поздравили волонтеров и лидеров движения "Ждем Домой" с наступающим праздником.

В прошлом году в Самаре несколько активных женщин серебряного возраста объединились сначала в социальных сетях, а потом и в оффлайне. Так появилось  общественное движение "Ждем домой", направленное на поддержу участников специальной военной операции. Под чутким руководством,  Надежды Студинской и Натальи Рябовой, волонтеры шьют маскхалаты, балаклавы собственной разработки, нательное белье и тактические носилки для военнослужащих. В каждое изделие вкладывается молитва (православная или мусульманская), иконка, детский рисунок или письмо.

"Считаем важным поддерживать наши общественные организации, такие как  как Совет ветеранов района. В него входят абсолютно разные люди с разными профессиями, но их объединяет одно - любовь к нашей Родине - России. Мы как молодежь стараемся помогать, поддерживать наших волонтеров, чем можем", - подчеркнул Арсений.

В эти дни цветы и сладкие подарки от волонтеров партии получили и представители  Женсовета 2-й гвардейской армии, активные участницы деятельности общественного фонда "Звезда и Лира".

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2