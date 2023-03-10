У Дома печати в Самаре на трамвайных путях застряла легковушка, заблокировав движение

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 10 марта, около 8:20 в Самаре встало движение трамваев, следующих по маршруту № 13 в направлении из города. Об этом сообщает городской департамент транспорта.