8 Марта цветы и поздравления получали жены и матери самарцев - участников СВО

Первыми поздравления от волонтеров "Единой России" получили активистки Женсовета 2-й Краснознаменной гвардейской армии, среди которых большинство - жены военнослужащих из поселка Рощинский.
"Их мужья, сыновья и близкие принимают участие в спецоперации. Многие из женщин примкнули к волонтерским объединениям, шьют одежду, вяжут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, вышивают шевроны для наших военных, помогают в сборе гуманитарной помощи. Они тоже делают все для того, чтобы приблизить нашу победу! Желаем им терпения, здоровья, стойкости и силы духа, как и нашим военным на передовой!", - подчеркнул волонтер "Единой России" Всеволод Журавлев, который передал цветы, шампанское и сладкие подарки представительницам Женсовета 2-й Армии.
В Ленинском районе Самары волонтеры поздравили Александру Гущину с Международным женским днем. Александра Федоровна - ветеран труда и мама мобилизованного. Совсем недавно волонтеры "Единой России" помогали ей с чисткой крыши от снега, а теперь поздравили с праздником, вручили цветы и подарок. Александра Федоровна поблагодарила ребят за постоянную помощь и поддержку.
Букеты и сладкие подарки волонтеры "Единой России" передали и активу общественного культурно-социального фонда "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона, с которыми сложилось продуктивное сотрудничество по отправке и формированию гуманитарных грузов в зону СВО.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!