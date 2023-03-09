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8 Марта цветы и поздравления получали жены и матери самарцев - участников СВО

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Первыми поздравления от волонтеров "Единой России" получили активистки Женсовета 2-й Краснознаменной гвардейской армии, среди которых большинство - жены военнослужащих из поселка Рощинский.

Фото: samara.er.ru

"Их мужья, сыновья и близкие принимают участие в спецоперации. Многие из женщин примкнули к волонтерским объединениям, шьют одежду, вяжут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, вышивают шевроны для наших военных, помогают в сборе гуманитарной помощи. Они тоже делают все для того, чтобы приблизить нашу победу! Желаем им терпения, здоровья, стойкости и силы духа, как и нашим военным на передовой!", - подчеркнул волонтер "Единой России" Всеволод Журавлев, который передал цветы, шампанское и сладкие подарки представительницам Женсовета 2-й Армии.

В Ленинском районе Самары волонтеры поздравили Александру Гущину с Международным женским днем. Александра Федоровна - ветеран труда и мама мобилизованного. Совсем недавно волонтеры "Единой России" помогали ей с чисткой крыши от снега, а теперь поздравили с  праздником, вручили цветы и подарок. Александра Федоровна поблагодарила ребят за постоянную помощь и поддержку.

Букеты и сладкие подарки волонтеры "Единой России" передали и активу общественного культурно-социального фонда "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона, с которыми сложилось продуктивное сотрудничество по отправке и формированию гуманитарных грузов в зону СВО. 

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Последние комментарии

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