"Единая Россия" запустила кадровый проект "ПолитСтарт"

В этом году он пройдет в 38 субъектах и затронет 43 выборные кампании различного уровня, в том числе в новых регионах.

Участвовать в проекте "Единой России" "ПолитСтарт" смогут кандидаты, которые официально зарегистрированы на предварительном голосовании партии, и политтехнологи, планирующие работать в региональных избирательных штабах. Прием заявок идет на сайте.

"Мы ждем в проекте активных и ярких людей, которые на деле хотят приносить пользу людям. Особое внимание уделим привлечению новых лидеров, которые уже проявили себя в различных сферах, в том числе в зоне СВО или в гуманитарной миссии на Донбассе. Это те, кто в трудное время вместе со страной приближает Победу: участники и ветераны боевых действий, волонтеры, добровольцы-медики, работавшие в новых регионах и госпиталях, ПВР, меценаты и благотворители, системно помогающие нашей армии и семьям военных, военкоры и журналисты. Партия будет поддерживать всех участников "ПолитСтарта". Это позволит нам обновить депутатский корпус лидерами, которым доверяют люди", - отметил заместитель руководителя ЦИК "Единой России", директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Своих представительниц для участия в проекте "ПолитСтарт" и предварительном голосовании направит "Женское движение Единой России", сообщила замсекретаря Генсовета партии, сенатор Дарья Лантратова.

"ПолитСтарт" - хороший шанс для женщин проявить себя в политике. "Женское движение Единой России" с начала своей работы собрало под крылом множество активных, неравнодушных женщин по всей стране. Их работа направлена на помощь другим - бойцам на передовой, семьям военнослужащих, детям. Этот "потенциал добра", несомненно, должен принести пользу стране и в их новом качестве - кандидатов на выборах", - считает она.

Наставниками проекта "ПолитСтарт" традиционно выступят известные политтехнологи и политконсультанты: Дмитрий Орлов, Евгений Минченко, Алексей Куртов, представители руководства партии, депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы и региональные депутаты.

В Самарской области координатором проекта станет председатель Президиума совета первичных отделений, депутат Самарской губернской думы Михаил Натальчук.

"Рекомендую всем активистам, нашим волонтерам принять участие в проекте "Политстарт" и получить первый опыт, испытав свои силы в предварительном голосовании "Единой России". Благодаря участию в таких проектах можно научиться чему-то новому, познакомиться со старшими коллегами. Только "Единая Россия" предоставляет такой опыт. В рамках проекта политическими наставниками выступают известные в регионе люди. Среди них и мои коллеги - члены фракции "Единой России", координаторы партийных проектов, известные общественные и политические деятели, депутаты Госдумы", - пояснил координатор проекта в Самарской области Михаил Натальчук.

С апреля для всех участников проекта запланировано онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы по курсу "Политический лидер". После этого для тех, кто победит в предварительном голосовании, - очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве.

Напомним, "Единая Россия" с 2018 года реализует кадровый проект, который помогает выявить новых лидеров в различных сферах, обеспечивает для них наставническое сопровождение на предварительном голосовании и выборах всех уровней. Каждый год партия на 20% обновляет депутатский корпус. За пять лет на участие в проекте подано почти 26 тысяч заявок. Победителями предварительного голосования уровня Госдумы, заксобраний регионов и гордум административных центров стали более чем 1700 участников проекта. Свыше 500 из них впоследствии избраны депутатами.