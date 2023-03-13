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"Ростелеком" и "Виртуальный маркетолог" помогут бизнесу сократить путь к клиентам

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" и компания "Виртуальный маркетолог", разработчик сервиса для интернет-рекламы, запускают совместный проект — платформу для онлайн-маркетинга "Витрина цифровой рекламы". Решение поможет малому и среднему бизнесу эффективнее привлекать клиентов в цифровых каналах. На витрине, которая пока работает в пилотном режиме, доступны девять маркетинговых продуктов: среди них как собственные разработки компаний, так и партнерские решения.

"Витрина цифровой рекламы" работает по принципу одного окна. Возможности, которые оно открывает, подойдут как стартапам, так и зрелым компаниям. Например, владельцы малого и микробизнеса с помощью инструментов витрины могут разработать сайт или мобильное приложение, всего за 15 минут запустить интернет-рекламу при поддержке виртуального маркетолога и обогатить ее данными, собранными с помощью Wi-Fi-радара. Быстрорастущим компаниям будут интересны сервисы геолокации, таргетированных звонков и SMS-рассылок. Так, геоплатформу можно использовать, чтобы на основе аналитики больших данных найти оптимальную локацию для новой точки продаж, а алгоритм точечных звонков — чтобы привлечь целевую аудиторию. Быстро запускать рекламные кампании на медиаповерхностях поможет решение "Умные экраны". Все продукты витрины доступны как по отдельности, так и в комплексе.

"Для "Ростелекома" поддержка российского предпринимательства — не просто одна из социально значимых задач: компания выступает как технологический партнер для малого и среднего бизнеса. Поэтому мы постоянно исследуем и создаем продукты и технологии, которые могут помочь предпринимателям достигать большего. Сотрудничество с компанией "Виртуальный маркетолог" позволило сформировать цифровую витрину как комплексное решение — на одной площадке доступен полноценный набор инструментов для реализации маркетинговой стратегии. Важно, что мы создаем новый опыт вместе с клиентами, поэтому приглашаем компании, заинтересованные в росте результативности интернет-рекламы, присоединиться к пилоту. Уверен, это будет интересно и полезно для всех участников", — говорит Василий Алексуткин, директор проектов продуктовой лаборатории B2B ПАО "Ростелеком".

"Для большинства предпринимателей интернет-реклама как лотерея: никогда не знаешь, каким будет результат. Задача виртуального маркетолога — сделать запуск онлайн-рекламы не только простым, но и предсказуемым. У нас есть свой большой накопленный опыт: наши алгоритмы прошли обучение на тысячах кампаний и теперь прогнозируют результаты очень точно. Сотрудничество с "Ростелекомом", обладающим огромной базой пользователей и данных, позволит создать кратный эффект в реализации нашего видения, какими должны быть маркетинговые инструменты для малого и среднего бизнеса", — комментирует Федор Ананьин, генеральный директор ООО "Виртуальный маркетолог".

Пилотирование действующих и новых решений для "Витрины цифровой рекламы" проходит в продуктовой лаборатории "Ростелекома", основная цель которой — дать перспективным продуктам для корпоративного и государственного сегмента новую жизнь и сделать современные решения доступными для российских предпринимателей. По мере тестирования набор изменяется и пополняется востребованными и перспективными разработками. Узнать условия применения продуктов и сервисов пилотной витрины для своего бизнеса можно на сайте marketolog.rt.ru.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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