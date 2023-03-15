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Самое время ворваться в игру: бонусы в "Мир танков" теперь в обмен на минуты Tele2

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил поклонникам игр "Мир танков" и "Мир кораблей" получить бонусы в обмен на минуты. Игрокам доступны премиум-аккаунт, техника, снаряжение, кредиты и опыт. C бонусами они смогут "прокачать" технику и навыки экипажа.

Фото: предоставлено Tele2

Быть абонентом Tele2 выгодно: оператор предложил обменять минуты на бонусы в играх "Мир танков" и "Мир кораблей". Сегодня это одни из самых успешных сетевых игр: разработчики активно взаимодействуют с сообществом, проводят киберспортивные турниры, регулярно радуют обновлениями и вводят новые виды техники. Особенность "Мира танков" и "Мира кораблей" — выверенный баланс игрового процесса, поэтому равные шансы есть как у опытных игроков, так и у новичков.

Обменяв накопленные минуты Tele2 на бонусы, игроки могут "прокачать" технику и навыки, чтобы найти для себя ту самую идеальную машину и команду. Для новичков бонусы за минуты станут хорошей поддержкой для успешного старта и ускорят прогресс. Игроки могут обменять минуты на премиум-аккаунт, технику, снаряжение, кредиты и опыт. Клиентам Tele2 доступны номиналы от 50 до 500 минут и следующие бонусы, которые позволят получать больше удовольствия от побед.

В игре "Мир танков":

  • 1 день премиума за 50 минут;
  • Снаряжение за 100 минут;
  • 3 дня премиума за 150 минут.

В игре "Мир кораблей":

  • Бонусы за 100 минут;
  • 3 млн кредитов за 350 минут;
  • Крейсер "Варяг" за 500 минут.

В снаряжение в игре "Мир танков" входят автоматические огнетушители, большие ремкомплекты и аптечки. С этим набором игроки смогут улучшать характеристики танка и экипажа, стать более стойкими, чтобы выполнять все боевые задачи. Бонусы в игре "Мир кораблей" включают: кредиты, опыт корабля, опыт командира, свободный опыт. Запас кредитов позволит прокачиваться в игре еще быстрее, проводить установку и демонтаж оборудования на кораблях, обучать командиров, исследовать новые корабли. Задействовав экономические бонусы перед боем, можно играть более продуктивно. Вместе с легендарным крейсером "Варяг" игрок получит дополнительный слот в порту и командира с 6 перками (очками навыков) для комфортной игры.

Напомним, что накопленные минуты абоненты Tele2 могут обменять не только на бонусы в играх, но и на фильмы от Wink, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, скидки на смартфоны и умные устройства, кофе или билеты в музей. В компании также действует сервис "Маркет", который позволяет клиентам продавать или покупать гигабайты и минуты. Tele2 продолжает удивлять своих пользователей, создавая новые коллаборации и дополнительные преимущества. Специальное предложение для геймеров стало очередным шагом в развитии сервисов управления трафиком.

Обменять минуты на бонусы можно в разделе "Управление минутами и Гб" в приложении или на сайте оператора. После подтверждения обмена клиент получит промокод для активации на портале Lesta Game Center. Он появится в разделе "Промокоды" и придет абоненту в SMS. В рамках акции можно обменять на игровые бонусы до 1500 минут в месяц (в период до ближайшей даты списания платы по тарифу). Акция продлится до 15 июня 2023 года, количество промокодов ограничено.

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