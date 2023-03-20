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Литература Культура

В СОУНБ открылась выставка к двухсотлетию Александра Островского

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 марта, в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка "Драматург на все времена" (16+), приуроченная к двухсотлетию со дня рождения Александра Островского.

Фото: предоставлено автором

Посетители могут увидеть множество прижизненных изданий, первые из которых датированы 50-ми годами XIX века, старые театральные афиши, интерактивные презентации, биографии и воспоминания, а также книги о кинопостановках. Тематическую экскурсию по экспозиции провели приглашенные эксперты: кандидат филологических наук Татьяна Журчева, театральный критик Ксения Аитова и заведующий отделом редких книг Сергей Николаев.

Открытие этой выставки в Самаре не случайно. Впервые он приехал сюда зимой 1848 года. К этому времени Островский уже начал свою литературную деятельность.

Второй визит в Самару драматург совершил в 1865 г. во время путешествия по Волге. Вот как он отзывался о городе в одном из писем: "Плывя от Казани вниз, я дивился тому, с какой премудростью устроено все в природе: чем дальше на юг, тем холоднее… Из Симбирска мы вам писали, а из Самары и рады бы написать, да нечего, — город большой, купеческой, жизнь благочестивая, семейная, без удовольствий (нравы жестокие), необразование полное, — кумысные заведения Аннаева и Постникова не процветают, больных мало, — больше всех пьет кумысу здоровый Рассказов. Труппа артистов под управлением Медведева собирается на Сергиевские воды и теперь без дела, т. е. без дела только актеры, а актрисы кое-чем занимаются и довольно усердно, но выгоды имеют малые".

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