"Росгосстрах": минувшей зимой "дни жестянщика" пришлись на декабрь

Наиболее аварийные дни минувшей зимы пришлись на декабрь, а самым "урожайным" по количеству дорожно-транспортных происшествий стал предпоследний день прошлого года. Об этом свидетельствует статистика обращений автомобилистов в компанию "Росгосстрах" c декабря 2022 года по февраль 2023-го.
В целом за 90 дней минувшей зимы клиенты "Росгосстраха" с полисами добровольного и обязательного автострахования заявили о 67665 авариях, в которых они побывали. Причем в декабре прошлого года ежедневно регистрировалось на 20% больше подобных страховых событий, чем в среднем в каждый зимний день. Более 1000 ДТП с клиентами страховщика фиксировалось зимой 8 раз, и все эти "дни жестянщика" пришлись на декабрь: 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29, 30 числа. Максимальное значение аварий было зафиксировано в последний рабочий день года, 30 декабря. Самыми безопасными в декабре стали католическое Рождество и 31 декабря, причем в последний день года было почти вдвое меньше аварий, чем сутками ранее.
В январе меньше всего аварий так же предсказуемо было зафиксировано 1 числа. Также меньше ДТП отмечалось 2, 4, 22 и 29 января. Максимальное число происшествий на дорогах с клиентами "Росгосстраха" выпало на "несчастливую" пятницу, 13 января, и на следующую пятницу, 20 января. Тогда было зафиксировано на 36% больше аварий, чем в среднем в каждый январский день.
Последний месяц зимы по статистике не сильно отличается от предыдущего — среднесуточное количество зарегистрированных страховых событий у автомобилистов в феврале лишь на 3,5% ниже январского показателя. Пиковыми датами стали 14, 20 и 22 февраля, а минимальное количество обращений клиентов "Росгосстраха" после аварий было зафиксировано в длинные выходные — с 23 по 26 февраля.
"Статистика минувшей зимы в целом подтверждает наши многолетние наблюдения — в первый снежный месяц автомобилилисты еще приспосабливаются к меняющимся погодным условиям, и потому чаще допускают ошибки в выборе безопасной скорости или дистанции. При этом традиционно в декабре интенсивность движения на российских дорогах довольно высока, что тоже сказывается на вероятности попасть в ДТП, — отмечает директор Департамента выплат ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. — В январе и феврале за счет большого количества выходных дней и определенной корректировки манеры вождения обычно идет снижение числа заявляемых нашими клиентами происшествий, если, конечно, не случается каких-то затяжных природных аномалий. Впрочем, наш опыт подсказывает, что в предпраздничные дни вероятность аварий всегда несколько выше — независимо от погодных условий".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.