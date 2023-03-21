"Росгосстрах": минувшей зимой "дни жестянщика" пришлись на декабрь

Наиболее аварийные дни минувшей зимы пришлись на декабрь, а самым "урожайным" по количеству дорожно-транспортных происшествий стал предпоследний день прошлого года. Об этом свидетельствует статистика обращений автомобилистов в компанию "Росгосстрах" c декабря 2022 года по февраль 2023-го.

В целом за 90 дней минувшей зимы клиенты "Росгосстраха" с полисами добровольного и обязательного автострахования заявили о 67665 авариях, в которых они побывали. Причем в декабре прошлого года ежедневно регистрировалось на 20% больше подобных страховых событий, чем в среднем в каждый зимний день. Более 1000 ДТП с клиентами страховщика фиксировалось зимой 8 раз, и все эти "дни жестянщика" пришлись на декабрь: 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29, 30 числа. Максимальное значение аварий было зафиксировано в последний рабочий день года, 30 декабря. Самыми безопасными в декабре стали католическое Рождество и 31 декабря, причем в последний день года было почти вдвое меньше аварий, чем сутками ранее.

В январе меньше всего аварий так же предсказуемо было зафиксировано 1 числа. Также меньше ДТП отмечалось 2, 4, 22 и 29 января. Максимальное число происшествий на дорогах с клиентами "Росгосстраха" выпало на "несчастливую" пятницу, 13 января, и на следующую пятницу, 20 января. Тогда было зафиксировано на 36% больше аварий, чем в среднем в каждый январский день.

Последний месяц зимы по статистике не сильно отличается от предыдущего — среднесуточное количество зарегистрированных страховых событий у автомобилистов в феврале лишь на 3,5% ниже январского показателя. Пиковыми датами стали 14, 20 и 22 февраля, а минимальное количество обращений клиентов "Росгосстраха" после аварий было зафиксировано в длинные выходные — с 23 по 26 февраля.

"Статистика минувшей зимы в целом подтверждает наши многолетние наблюдения — в первый снежный месяц автомобилилисты еще приспосабливаются к меняющимся погодным условиям, и потому чаще допускают ошибки в выборе безопасной скорости или дистанции. При этом традиционно в декабре интенсивность движения на российских дорогах довольно высока, что тоже сказывается на вероятности попасть в ДТП, — отмечает директор Департамента выплат ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. — В январе и феврале за счет большого количества выходных дней и определенной корректировки манеры вождения обычно идет снижение числа заявляемых нашими клиентами происшествий, если, конечно, не случается каких-то затяжных природных аномалий. Впрочем, наш опыт подсказывает, что в предпраздничные дни вероятность аварий всегда несколько выше — независимо от погодных условий".