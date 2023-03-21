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Страхование Финансы

Курортный рамен: с какими болезнями сталкивались российские туристы в 2022 году

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, во время отпусков в 2022 году отечественные туристы наиболее часто обращались к врачам с жалобами на проблемы с пищеварением, мышечные травмы и болезни верхних дыхательных путей.

Чаще всего в поездках россияне страдали от различных болей живота, включая гастроэнтерит, колит, ротовирусную, энтеровирусную и другие инфекции — в 24,5% случаев. Особенно распространены эти болезни были на приморских курортах — в Адлере, Алании, Хургаде.

Чуть реже российские туристы сталкивались с растяжениями, ушибами, вывихами, сотрясениями головы (21,5%), а также болезнями верхних дыхательных путей, включая бронхит, фарингит, тонзиллит и коронавирусную инфекцию (20,5%).

13,2% пострадавших в отпусках граждан России обращались к врачам с травмами мягких тканей, в том числе от игл морских ежей и ожогов медуз. Львиная доля этих проблем пришлась на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, почти каждый 10-й пострадавший наш соотечественник получал перелом конечностей и пальцев.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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