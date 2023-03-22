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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком-Солар" взял под контроль привилегированный доступ

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком-Солар" объявил о запуске нового программного продукта — системы управления привилегированным доступом Solar SafeInspect. Решение обеспечивает быстрый и легкий контроль доступа сотрудников и подрядчиков с повышенными привилегиями к информации и инфраструктуре организации и уже пилотируется в ряде крупных компаний стратегических отраслей. Solar SafeInspect расширяет линейку решений экосистемы управления доступом, развиваемую "Ростелеком-Солар", и позволит ускорить темпы роста бизнес-направления до +42% к 2025 году.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Solar SafeInspect появился в продуктовом портфеле "Ростелеком-Солар" в результате приобретения в декабре 2022 года 100% активов ООО "НТБ" — второго по размеру выручки игрока на рынке управления привилегированным доступом (PAM). Выручка Solar SafeInspect в 2021 году составила более 260 млн рублей, а средний уровень чистой прибыли — 32%.

По данным Центра аналитики и экспертизы "Ростелеком-Солар", в 2022 году объем российского рынка PAM составил почти 1,5 млрд рублей, по окончании текущего года он вырастет на 11%, составив свыше 1,6 млрд рублей, в 2024 году достигнет более 1,8 млрд рублей, а к 2025 году превысит отметку 2 млрд руб. При этом он будет расти темпами, опережающими динамику рынка управления доступом в целом (прогнозируемая динамика до 2025 года +7% ежегодно).

Юрий Губанов, руководитель отела развития бизнеса центра компетенций управления доступом Solar inRights "Ростелеком-Солар" отметил: "Согласно нашим внутренним исследованиям, системы класса PAM занимают до 20% общего объема рынка управления доступом. При этом рост ниши стабильно более высокий, чем в среднем по категории. Такой рост обусловлен тем, что значительная часть российских организаций все чаще сталкивается с проблемами безопасности в части некорректного распределения ролей и организованного доступа к внутренним и внешним ИТ-ресурсам компании. Сейчас большинство целевых атак на компании направлено на компрометацию привилегированных учетных записей".

Solar SafeInspect — программное решение для эффективного контроля привилегированных учетных записей и сессий в информационных системах компаний. Продукт обеспечивает понятную визуализацию и 100% контроль того, кто, когда и к каким ресурсам в компании получает доступ с повышенными привилегиями и как их использует. Решение позволяет делегировать доступ так, чтобы к ИТ-ресурсам мог обращаться только уполномоченный персонал в строго отведенное для этого время, применять политики и правила доступа к ИТ-ресурсам и ИТ-инфраструктуре, проводить аудит привилегированных прав доступа, готовить отчетность и т. д.

По словам Вячеслава Емельяненко, эксперта направления PAM центра компетенций управления доступом Solar inRights "Ростелеком-Солар", решение Solar SafeInspect во многих технических вопросах превосходит конкурирующие системы. "Продукт осуществляет полноценную запись всего трафика вместо снятия снимков с экрана и записи видео. Такой подход позволяет без искажения и сжатия получить истинную картину всего того, что произошло внутри привилегированной сессии — и таким образом собрать качественную доказательную базу по инциденту в случае его возникновения. Наличие собственной системы заявок позволяет получить в ретроспективе всю историю возникновения привилегированных прав на ту или иную информационную систему. А 3 режима приземления продукта в инфраструктуру — режим прокси-сервера, маршрутизатора и сетевого моста — обеспечивают самое быстрое (от 20 минут) и легкое на рынке внедрение решения у заказчиков".

Благодаря внедрению Solar SafeInspect, в энергетической компании удалось выявить и предотвратить утечку данных, допущенную администраторами системы управления базами данных, которые обсуживали личный кабинет клиентов. В организации, работающей в сфере управления инфраструктурой мегаполиса, было вскрыто недобросовестное выполнение подрядчиком работ по технической поддержке: подрядчик спровоцировал аварию для продления договора на поддержку системы. В компании, специализирующейся на промышленном строительстве, за счет аномально плотного трафика выявили сотрудника, который передавал вовне неструктурированные конфиденциальные данные.

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