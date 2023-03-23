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Страхование Финансы

Новость ВСК про ДМС для Деда Мороза и Снегурочки стала одним из лучших инфоповодов в 2022 году

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК вошел в число лидеров исследования "Инфоповод 2022. Финансы". Результаты были объявлены на торжественной церемонии в Москве.

Самые яркие информационные поводы, инициированные организациями финансовой отрасли и вызвавшие резонанс в СМИ в 2022 году, отбирала российская компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ Медиалогия.

В число самых успешных инфоповодов в сегменте "Страхование" вошла новость ВСК о стоимости полисов ДМС для Деда Мороза и Снегурочки. Инфоповод был подготовлен специально для издания "Известия" в декабре 2022 года. Расчеты предполагаемых полисов были произведены с учетом того, что клиенты ВСК живут в условиях сурового климата, весь год усердно готовятся к Новому году, а новогоднюю ночь почти полностью проводят на холоде, развозя по всей стране подарки. В их программу страхования вошли амбулаторно-поликлиническая помощь, экстренная госпитализация, скорая медпомощь, телемедицина и психологическая поддержка. Итоговая стоимость полисов на каждого составила 18 тыс. рублей.

"Инфоповод года" — ежегодный исследовательский проект Медиалогии, который проводится с 2015 года и на сегодняшний момент охватывает ключевые отрасли экономики: недвижимость, финансы, ИТ-Телеком, потребительские товары и ритейл. В 2023 году мероприятие впервые было проведено в офлайн-формате сразу по пяти отраслям.

В конкурсе участвовали 500 самых ярких и нестандартных PR-кейсов компаний, вызвавшие наибольший резонанс в СМИ и набравшие наибольшее количество публикаций. В топ-10 исследования вошли инфоповоды с объемом публикаций не менее 100 и суммарным показателем МедиаИндекса от 1000 пунктов. В итоговом рейтинге не учитывались негативные инфоповоды, исключались сообщения о сделках, назначениях, официальных встречах, наградах и статистика продаж.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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