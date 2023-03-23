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ВТБ: выдачи госипотеки выросли на 60%

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ с начала текущего года оформил более 8 тысяч кредитов по "Ипотеке с господдержкой-2020". Общий объем сделок достиг 50 млрд рублей, что почти на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Сейчас по программе банк проводит примерно каждую вторую льготную сделку.

"Льготная ипотека остается основным фактором развития рынка первичной недвижимости. Несмотря на корректировку ставки в 2023 году, высоким спросом со стороны заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки, запущенная еще во время первой волны пандемии. По ней мы сейчас проводим примерно каждую вторую льготную сделку", — прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности. ВТБ в феврале оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В марте тенденция по росту спроса на ипотеку продолжилась. Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, являются широкий выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также специальные предложения от застройщиков.

ВТБ — один из лидеров российского рынка ипотеки. Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка клиенты могут от 10,7% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом суммы дисконтов для заемщиков, которые оформляют онлайн-заявки, в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ, а также покупают квартиры площадью от 85 кв. метров.

По "Ипотеке с господдержкой-2020" можно получить под 7,5%. Кредит в рамках "семейной программы" банк предлагает от 5,5% (в ДФО — от 4,5%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,5%, Дальневосточная — от 1,5%. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

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