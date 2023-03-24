В рамках прошедшего в Самаре фестиваля "ИТ Стар Фест" состоялась установочная встреча по вопросам межрегионального развития

Коллеги из Самарской и Оренбургской областей обсудили проектные инициативы и предложения взаимодействия двух сторон на 2023 год. Были проработаны этапы и траектория совместного межрегионального взаимодействия. Результатом стало подписание соглашения о сотрудничестве.

"Мы рады, что наш опыт, наши инициативы выходят на межрегиональный уровень. Всегда готовы развиваться сами и помогать развиваться нашим друзьям из других регионов", - отметила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина.

Первый заместитель министра цифрового развития и связи Оренбургской области, председатель Оренбургского регионального отделения Федерации спортивного программирования России Дмитрий Вечеренко поблагодарил коллег: "Спасибо за возможность поучаствовать в таком ярком профессиональном событии как хакатон! Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество принесёт пользу жителям Оренбургской и Самарской областей".

На хакатоне все участники выбрали кейс администрации губернатора Самарской области. Перед участниками стояла задача создать интерактивную систему заполнения заявки на получение награды с проверкой соответствия требованиям.

Егор Крюнькин, генеральный директор "Таволги" подчеркнул высокий уровень подготовки участников и пожелал всем ярких проектов и профессионального развития.

Гости и участники хакатона также познакомились с деятельностью Центра развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга". Для них провели обзорную экскурсию. Рассказали об инструментах проектной деятельности, которые коллеги с удовольствием решили перенять.