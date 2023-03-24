Молодежь Самарской области соберется в Прибрежном на cлете "Готов к Победам!"

С 24 по 26 марта "Волонтеры Победы" Самарской области проведут для актива регионального отделения движения образовательно-мотивационный слет "Готов к Победам!".

В течение трех дней участников ждет интенсивная работа по подготовке и проведению основных торжественных мероприятий празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, международного субботника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, помощи ветеранам и ветеранским организациям и других акций в формате Дней единых действий.

В рамках образовательной программы для добровольцев подготовили мастер-классы, тренинги и стратегические сессии по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Активисты примут участие во встрече "Диалоги с Героями", почетным гостем которой станет военнослужащий Вооруженных Сил РФ, участник специальной военной операции.

Отмечая роль движения "Волонтеров Победы", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал их "особой категорией людей": "Это люди с добрым отзывчивым сердцем, с пламенем любви к Родине в сердце".

В современных условиях вклад таких неравнодушных людей в общую победу - бесценен: "Мы должны сделать все для фронта и для Победы. Только так мы всегда побеждали в предыдущие периоды. Я уверен, так будет и теперь, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я очень рад тому, что сегодня каждый из вас вносит свой вклад, приближая Победу. Кто-то добровольцем уходит на фронт, кто-то волонтером едет восстанавливать мирную жизнь и хозяйство городов и сел на израненной земле Донбасса, кто-то здесь готовит гуманитарную помощь, шьет амуницию, носилки, маскировочные сети, содействую тому, чтобы приблизить этот день Победы, который обязательно будет".

Исполнительный директор Самарского регионального отделения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов акцентировал внимание: "Особенностью форума "Готов к Победам!" станет торжественный старт регистрации волонтеров на участие в Параде Победы и сопровождении народного шествия "Бессмертный полк" на площади Куйбышева в Самаре".

В рамках мероприятия также запланирована работа секции РДДМ "Движение первых". Площадка соберет участников-наставников, для которых пройдут образовательные и стратегические сессии. Участники станут соавторами нового Движения и смогут предложить свои идеи по развитию РДДМ в Самарской области.

Представители разных образовательных организаций встретятся с Председателем Совета регионального отделения РДДМ "Движение первых" в Самарской области Кристиной Гнатюк в рамках Всероссийского проекта "Классные встречи". А в процессе решения кейсов участники разработают идеи для региональной повестки движения.

Слет Волонтеров Победы "Готов к Победам!" организован при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.