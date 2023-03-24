Молодежь Самарской области соберется в Прибрежном на cлете "Готов к Победам!"

С 24 по 26 марта "Волонтеры Победы" Самарской области проведут для актива регионального отделения движения образовательно-мотивационный слет "Готов к Победам!".
В течение трех дней участников ждет интенсивная работа по подготовке и проведению основных торжественных мероприятий празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, международного субботника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, помощи ветеранам и ветеранским организациям и других акций в формате Дней единых действий.
В рамках образовательной программы для добровольцев подготовили мастер-классы, тренинги и стратегические сессии по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Активисты примут участие во встрече "Диалоги с Героями", почетным гостем которой станет военнослужащий Вооруженных Сил РФ, участник специальной военной операции.
Отмечая роль движения "Волонтеров Победы", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал их "особой категорией людей": "Это люди с добрым отзывчивым сердцем, с пламенем любви к Родине в сердце".
В современных условиях вклад таких неравнодушных людей в общую победу - бесценен: "Мы должны сделать все для фронта и для Победы. Только так мы всегда побеждали в предыдущие периоды. Я уверен, так будет и теперь, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я очень рад тому, что сегодня каждый из вас вносит свой вклад, приближая Победу. Кто-то добровольцем уходит на фронт, кто-то волонтером едет восстанавливать мирную жизнь и хозяйство городов и сел на израненной земле Донбасса, кто-то здесь готовит гуманитарную помощь, шьет амуницию, носилки, маскировочные сети, содействую тому, чтобы приблизить этот день Победы, который обязательно будет".
Исполнительный директор Самарского регионального отделения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов акцентировал внимание: "Особенностью форума "Готов к Победам!" станет торжественный старт регистрации волонтеров на участие в Параде Победы и сопровождении народного шествия "Бессмертный полк" на площади Куйбышева в Самаре".
В рамках мероприятия также запланирована работа секции РДДМ "Движение первых". Площадка соберет участников-наставников, для которых пройдут образовательные и стратегические сессии. Участники станут соавторами нового Движения и смогут предложить свои идеи по развитию РДДМ в Самарской области.
Представители разных образовательных организаций встретятся с Председателем Совета регионального отделения РДДМ "Движение первых" в Самарской области Кристиной Гнатюк в рамках Всероссийского проекта "Классные встречи". А в процессе решения кейсов участники разработают идеи для региональной повестки движения.
Слет Волонтеров Победы "Готов к Победам!" организован при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.