ВСК позаботится о здоровье покупателей недвижимости ГК "Самолет"

Страховой Дом ВСК совместно с группой компаний "Самолет" запускает новый проект — оформление ДМС для клиентов застройщика.
Новая услуга позволит покупателям недвижимости группы "Самолет" приобрести полис ДМС номиналом 25 тысяч руб. на одного человека всего за 300 руб. В пакет услуг будут входить комплексное обследование, телемедицина, инструментальная и лабораторная диагностика, а также выезд терапевта на дом.
Изначально проект будет доступен в четырех города России — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Владивостоке. Договор на оказание услуги можно будет заключить при подписании соглашения на покупку недвижимости от "Самолета". Стоимость программы можно включить в ипотечный платеж. После оформления документов Страховой Дом ВСК выдаст клиенту полис со сроком действия 1 год.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.