Владимир Путин во второй раз за полгода встретился с самарским губернатором Дмитрием Азаровым

Во вторник, 28 марта, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

В ходе общения обсуждались итоги социально-экономического развития Самарской области в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ, планы работы по ключевым отраслям, строительство крупных инфраструктурных проектов, СВО, поддержка Донбасса.

Отдельное внимание было уделено текущей ситуации на АвтоВАЗе и поддержке Тольятти.

Также Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о ходе выполнения ранее полученных от президента поручений.

Напомним, предыдущая встреча президента страны с Дмитрием Азаровым состоялась 18 октября 2022 года. По ее итогам губернатор заручился поддержкой Владимира Путина по ряду важнейших вопросов, связанных с развитием Самарской области.