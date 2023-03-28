Владимир Путин во второй раз за полгода встретился с самарским губернатором Дмитрием Азаровым

Во вторник, 28 марта, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
В ходе общения обсуждались итоги социально-экономического развития Самарской области в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ, планы работы по ключевым отраслям, строительство крупных инфраструктурных проектов, СВО, поддержка Донбасса.
Отдельное внимание было уделено текущей ситуации на АвтоВАЗе и поддержке Тольятти.
Также Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о ходе выполнения ранее полученных от президента поручений.
Напомним, предыдущая встреча президента страны с Дмитрием Азаровым состоялась 18 октября 2022 года. По ее итогам губернатор заручился поддержкой Владимира Путина по ряду важнейших вопросов, связанных с развитием Самарской области.
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Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...