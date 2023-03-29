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Банк "Открытие" внедрил витрину налогового мониторинга

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" реализовал проект "Витрина налогового мониторинга", который позволил наладить взаимодействие с Федеральной налоговой службой России в современном цифровом формате на базе отечественного программного обеспечения.

Витрина налогового мониторинга внедрялась в банке по согласованию с Федеральной налоговой службой. В результате налажен автоматический обмен информацией с ФНС, обеспечена возможность фиксации налоговой позиции по потенциальным спорным вопросам через механизм мотивированного мнения, реализовано раскрытие налоговой отчетности от декларации до уровня выписок со всеми необходимыми контрольными процедурами. В будущем планируется подключение Витрины к системе ФНС АИС "Налог-3".

К особенностям проекта можно отнести тот факт, что данные по бухгалтерскому учету попадают в Витрину в синхронном режиме из существующего в банке корпоративного хранилища — такой подход позволил существенно сократить требования к инфраструктуре Витрины, упростить интеграционные потоки и использовать дополнительные контрольные процедуры верификации данных.

Технологическую основу проекта составило коробочное решение Лиги Цифровой Экономики. В рамках проекта проведены развертывание и адаптация решения, настройка процессов загрузки данных учета, документирование, доработка ПО под требования банка и реализация сверочных отчетов бухгалтерского учета.

"Переход в режим налогового мониторинга, который предлагает ФНС для российских компаний, был частью стратегической работы банка "Открытие" по цифровизации бизнес-процессов. Для обеспечения технологического суверенитета проект реализован на базе российского программного обеспечения. Реализация проекта позволила устранить налоговые риски и сократить издержки сопровождения проверок", — рассказала Оксана Анохина, старший вице-президент, главный бухгалтер — директор департамента учета и отчетности банка "Открытие".

"Данный проект очень важен для нас. В настоящий момент Лига осуществляет поддержку внедренного решения на уровне пользователей, а также на вендорском уровне. Создание Витрины для банка "Открытие" — крайне полезный для нас опыт, который поможет развитию экспертизы внутри компании и будет способствовать продвижению нашего программного обеспечения на рынке", — подчеркнул Михаил Свинцицкий, директор направления налогового мониторинга Лиги Цифровой Экономики.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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