Банк "Открытие" внедрил витрину налогового мониторинга

Банк "Открытие" реализовал проект "Витрина налогового мониторинга", который позволил наладить взаимодействие с Федеральной налоговой службой России в современном цифровом формате на базе отечественного программного обеспечения.

Витрина налогового мониторинга внедрялась в банке по согласованию с Федеральной налоговой службой. В результате налажен автоматический обмен информацией с ФНС, обеспечена возможность фиксации налоговой позиции по потенциальным спорным вопросам через механизм мотивированного мнения, реализовано раскрытие налоговой отчетности от декларации до уровня выписок со всеми необходимыми контрольными процедурами. В будущем планируется подключение Витрины к системе ФНС АИС "Налог-3".

К особенностям проекта можно отнести тот факт, что данные по бухгалтерскому учету попадают в Витрину в синхронном режиме из существующего в банке корпоративного хранилища — такой подход позволил существенно сократить требования к инфраструктуре Витрины, упростить интеграционные потоки и использовать дополнительные контрольные процедуры верификации данных.

Технологическую основу проекта составило коробочное решение Лиги Цифровой Экономики. В рамках проекта проведены развертывание и адаптация решения, настройка процессов загрузки данных учета, документирование, доработка ПО под требования банка и реализация сверочных отчетов бухгалтерского учета.

"Переход в режим налогового мониторинга, который предлагает ФНС для российских компаний, был частью стратегической работы банка "Открытие" по цифровизации бизнес-процессов. Для обеспечения технологического суверенитета проект реализован на базе российского программного обеспечения. Реализация проекта позволила устранить налоговые риски и сократить издержки сопровождения проверок", — рассказала Оксана Анохина, старший вице-президент, главный бухгалтер — директор департамента учета и отчетности банка "Открытие".

"Данный проект очень важен для нас. В настоящий момент Лига осуществляет поддержку внедренного решения на уровне пользователей, а также на вендорском уровне. Создание Витрины для банка "Открытие" — крайне полезный для нас опыт, который поможет развитию экспертизы внутри компании и будет способствовать продвижению нашего программного обеспечения на рынке", — подчеркнул Михаил Свинцицкий, директор направления налогового мониторинга Лиги Цифровой Экономики.