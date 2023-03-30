На снос 100-летнего дома в центре Самары выделят 6,5 млн рублей

Самарский департамент управления имуществом ищет подрядчика, который выполнит работы по сносу многоквартирного дома в центре города. Начальная цена контракта составляет 6,59 млн рублей.

Речь идет об объекте, расположенном на ул. Арцыбушевская /Льва Толстого, 21/113 в Железнодорожном районе Самары, построенном в 1917 году. Общая площадь трехэтажного дома — 656 кв метров.

Ранее он попал в перечень МКД, планируемых к расселению в 2021–2022 гг.

Победитель торгов определится после 10 апреля. Он должен исполнить контракт в течение 250 дней.