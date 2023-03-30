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Экономика и бизнес

На снос 100-летнего дома в центре Самары выделят 6,5 млн рублей

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент управления имуществом ищет подрядчика, который выполнит работы по сносу многоквартирного дома в центре города. Начальная цена контракта составляет 6,59 млн рублей.

Речь идет об объекте, расположенном на ул. Арцыбушевская /Льва Толстого, 21/113 в Железнодорожном районе Самары, построенном в 1917 году. Общая площадь трехэтажного дома — 656 кв метров.

Ранее он попал в перечень МКД, планируемых к расселению в 2021–2022 гг.

Победитель торгов определится после 10 апреля. Он должен исполнить контракт в течение 250 дней.

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