На снос 100-летнего дома в центре Самары выделят 6,5 млн рублей

Самарский департамент управления имуществом ищет подрядчика, который выполнит работы по сносу многоквартирного дома в центре города. Начальная цена контракта составляет 6,59 млн рублей.
Речь идет об объекте, расположенном на ул. Арцыбушевская /Льва Толстого, 21/113 в Железнодорожном районе Самары, построенном в 1917 году. Общая площадь трехэтажного дома — 656 кв метров.
Ранее он попал в перечень МКД, планируемых к расселению в 2021–2022 гг.
Победитель торгов определится после 10 апреля. Он должен исполнить контракт в течение 250 дней.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации