Tele2 подготовила подборку душевных фильмов, чтобы дотянуть до настоящей весны

Tele2 подготовила для зрителей подборку душевных фильмов, которые помогут дождаться настоящей весны, создав соответствующий настрой собственными силами. Картины в подборке создадут легкое и чуть мечтательное настроение, чтобы дотянуть до теплых и солнечных дней.

"Крупная рыба" — изящный философский фильм по роману Дэниела Уоллеса, где фантастика и реальность сплелись воедино, создавая причудливый мир жизни главного героя. У молодого клерка Уильяма умирает отец — выдумщик Эдвард Блюм. Лежа на смертном одре, Эдвард рассказывает сыну историю своей жизни, наполненную чудесами, великанами, ведьмами и оборотнями. Во все это невозможно поверить, но все не то, чем кажется на первый взгляд. Светлый, романтичный и невероятно добрый фильм Тима Бертона. Де, весной бывает и такое.

"Певица на всю голову" — легкая комедия о погоне за мечтой и поиске себя. У бухгалтера Милли престижная работа, большая зарплата, дорогая машина и свой дом, но девушка хочет петь на оперной сцене. Поэтому она принимает радикальное решение — поучаствовать в национальном оперном конкурсе. Девушка бросает все, едет в маленькую деревню, где живет "сумасшедшая дива" Мэган Джоффри-Бишоп, жестокая и безжалостная преподавательница, у которой, кроме Милли, есть только один ученик — Макс.

"Шедевр" — приятное и неглупое кино о настоящих ценностях и истинной стоимости современной живописи. Художник Ренцо и арт-дилер Артуро 20 лет работают вместе. Заклятые друзья решаются на авантюру, которая перевернет не только их жизнь, но и мир искусства.

"Время между нами" — вариация на тему "Эффекта бабочки". Лора не готова смириться со смертью любимого. Она обнаруживает, что способна путешествовать во времени, включая песни из сборника, который составляла с Харрисоном. Каждая из них переносит девушку в тот момент, когда трек был добавлен в коллекцию. Но всякий раз, когда она пытается предотвратить катастрофу, ее действия приводят к серьезным последствиям.

"Весна, лето, осень, зима… и снова весна" — самый глубокий фильм из подборки, это "визитная карточка" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука. В нем столько символов и смыслов, поэтому словам остается совсем немного времени. В пагоде посреди озера живут пожилой монах и его юный последователь. Сменяются времена года, их души наполняются энергией, что ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии.

Также сообщается, что до 11 апреля все абоненты Tele2 могут получить три месяца бесплатного домашнего интернета и интерактивного телевидения при первом подключении, для этого достаточно добавить новую опцию к действующему тарифу.