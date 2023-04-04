Десять жителей Самары представили свой регион в полуфинале конкурса "Лига Лекторов"

С 30 марта по 3 апреля в Казани проходил полуфинальный этап конкурсов "Лига Лекторов" и "Школьная Лига Лекторов", организованных Российским обществом "Знание". Среди более чем 70 участников, выступивших на площадке Казанского федерального университета, были и 10 полуфиналистов из Самары.

Загрязнение среды антибиотиками, биографии выдающихся ученых, молодежь на рынке труда и искусственный интеллект как судья - эти и другие интересные темы представили аудитории самарцы. Зрители уже выставили оценки участникам, а результаты полуфиналов станут известны в апреле.

В течение пяти дней участники полуфинала читали лекции аудитории в зале и тем, кто наблюдал за конкурсом в онлайн-режиме. Конкурсанты из Самары, которые в этот раз соревновались только в конкурсе взрослых лекторов, привезли в Казань максимально разнообразные и важные темы.

О невидимом и всевидящем контроле рассуждала кандидат философских наук из Самары Наталья Балаклеец в лекции "Паноптикон и его границы". Заместитель директора Малой академии государственного управления Алевтина Бухнер учила формировать свой имидж перед собеседованием.

Невероятно интересную и важную тему загрязнения окружающей среды лекарствами, которые мы выбрасываем, поднял в своей лекции директор АНО "Экокультура и технологии" Сергей Денисов.

Член комиссии по трудоустройству Общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе Виктория Замятина в своей лекции о рынке труда ближайшего будущего обратила внимание аудитории на то, что сегодня появились целые отрасли, в которых гораздо больше опыта может иметь вчерашний школьник, чем знаменитый ученый с именем.

Каждому участнику предоставили только 20 минут на лекцию, в которой нужно было проявить все лучшие качества: логику, артистизм, актуальность информации.

Главный редактор издательства "Азимут" Светлана Логинова познакомила всех с биографией первой женщины-доктора геолого-минералогических наук Веры Варсанофьевой. Дмитрий Макаров из Тольятти объяснил, зачем IT-сфера моделирует бизнес-процессы. А доктор философских наук Светлана Соловьева рассуждала о том, как выбирать профессию в современном мире, который очень быстро меняется. Президент общественной организации "Самарское психолого-педагогическое общество" Григорий Спижевой дал максимально полное представление о том, что такое психологическое здоровье и как современному человеку сохранить его в стремительно меняющемся мире.

Лекцию под названием "3D-технологии: от Пятерочки до Международной космической станции" представил руководитель филиала Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Багдат Тукабайов. А доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Самарского национального исследовательского университета Любовь Шестакова задала аудитории вопрос о том, сможет ли когда-либо искусственный интеллект выполнять функции беспристрастного судьи.

В конце выступления лекторов зрители в зале и онлайн могли отсканировать QR-код, чтобы оценить услышанное по нескольким критериям. Сейчас ведется подсчет баллов, а опубликуют их после того, как полуфиналы пройдут во всех десяти городах России.

Онлайн-трансляция и все записи выступлений полуфиналистов будут доступны для просмотра участникам сообщества Российского общества "Знание" в социальной сети "ВКонтакте", а также на сайте проекта "Лига Лекторов" и проекта "Школьная Лига Лекторов".

По итогам полуфинала 100 участников "Лиги Лекторов" и 50 участников "Школьной Лиги Лекторов" пройдут в финал, где им предстоит выступить на площадках ведущих вузов страны. Победители войдут в пул лекторов Российского Общества "Знание" и будут участвовать в его мероприятиях.