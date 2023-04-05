Wink впервые на ММКФ: в специальной программе фестиваля покажут комедийный сериал "Ухожу красиво!"

Экшн-сериал "Ухожу красиво!" (16+, рабочее название — "Выжить любой ценой") будет показан на Московском международном кинофестивале (ММКФ) — в программе "Первая серия". Эксклюзивная премьера сериала состоится в Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"). Фестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.

Главную роль в новом жизнеутверждающем проекте лауреата премии "Золотой Орёл", режиссёра Михаила Полякова ("О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", "Секреты семейной жизни", "Время жить, время умирать") исполнил Владимир Яглыч. В сериале также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта, который войдёт в линейку Wink Originals, занимается кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии".

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

Фото со съёмок

"Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. "Ухожу красиво!" — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться", — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

"Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашел самое крутое название, связанное с хитом группы "Звери". Но пусть красиво уходит плохое настроение, а зрители остаются, чтобы посмотреть наш проект", — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.