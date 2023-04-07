"Ростелеком" раздаст призы за правильные ответы на вопросы викторины по технологиям

Победители викторины "IT-квиз" от "Ростелекома" будут награждены ценными подарками. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Интерактивная викторина стартует 10 апреля, за правильные ответы первые пять победителей получат классные рюкзаки для ноутбука, а вторая пятёрка — мобильный аккумулятор на 10 000 mAh.
Вопросы будут самые разные: про кино, кибербезопасность, роботов, интернет и другие современные технологии. Для участия требуется зарегистрироваться в квиз-боте, пройти семь раундов по семь вопросов каждый.
"Больше правильных ответов — больше шансов получить приз" — говорится в сообщении.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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