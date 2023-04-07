"Ростелеком" раздаст призы за правильные ответы на вопросы викторины по технологиям

Победители викторины "IT-квиз" от "Ростелекома" будут награждены ценными подарками. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Интерактивная викторина стартует 10 апреля, за правильные ответы первые пять победителей получат классные рюкзаки для ноутбука, а вторая пятёрка — мобильный аккумулятор на 10 000 mAh.

Вопросы будут самые разные: про кино, кибербезопасность, роботов, интернет и другие современные технологии. Для участия требуется зарегистрироваться в квиз-боте, пройти семь раундов по семь вопросов каждый.

"Больше правильных ответов — больше шансов получить приз" — говорится в сообщении.