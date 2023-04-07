В Самаре прошел финал областных профилактических игр "ЗОЖ-QUIZ"

В пятницу, 7 апреля, в Центре развития творчества детей и юношества "Центр социализации молодежи" прошел финал областных профилактических игр "ЗОЖ-QUIZ". К участию в финале были приглашены команды-победители отборочного этапа.

Перед церемонией открытия ребята принимали участие в интерактивных площадках, где смогли получить дополнительные баллы к общему зачету в финальной игре. Во время открытия приветственное слово сказал директор ЦСМ Анатолий Гриднев. Он поздравил участников с прохождением в финал и пожелал победы в игре.

На первой площадке участвовали семь команд: СТКИ, "Пальмиро-Тольятти", "Мастерята" и "ЦДТ "Мастер плюс", "Боги знаний" из Безенчука, "ЦДТ "Камертон", "Творчество" из ЦВО "Творчество", "НЕзолотая молодежь" из СКГ и "Газировка" из "ЦДО "Компас". На второй площадке играли в финале пять команд: "Оптимисты" школа №156, "Неугомонные" школа №123, "Альбатросы" из школы №1 пгт Стройкерамика, "Апельсин" школа №73 и "Сестренки" школа №139.

После представления модератором названий команд в группах прошла жеребьевка очереди ответов. Для капитанов поставили дополнительное задание отдельно от остальных — профилактический кроссворд.

Темы квиза варьировались от волонтерства, спорта, профилактики и правильного питания до психологии, права и Книги рекордов Гиннесса, а также категории "необъяснимо, но факт". Особым вариантом была группа заданий "Все о ЦСМ": туда входили вопросы о Центре социализации молодежи. Ребята активно выбирали именно эту тему, потому что для большинства обучающихся по программам центр стал таким местом, куда хочется возвращаться снова и снова.

Взволновавший команды вопрос был из категории "Правильное питание" — "Какая каша самая калорийная? Также в этой каше присутствуют витамины В1, В2 и минерал калий". По кабинету №8 раздался шепот ребят, каждая из команд называла правильный ответ у себя в группах, но итоговые варианты оказались неверными. Участники взбудоражились, ведь они знали правильный ответ. В кабинете №7, наоборот, после вопроса повисла тишина, и команда "Оптимисты" выкрикивает правильный ответ: "Манная каша!".

Победителем финала интеллектуальной профилактической игры "ЗОЖ-QUIZ" среди школ стала команда "Неугомонные" (МБОУ Школа №l23, Самара). В соревнованиях между СПО одержали победу "НЕзолотая молодежь" (ГБПОУ "Поволжский государственный колледж"). Среди объединений дополнительного образования выиграла команда "Газировка" (МБУ ДО "ЦДО "Компас", Самара).

Мероприятие стало полезным не только для участников, но и педагогов: для них прошел семинар "Внедрение технологий социального театра в образовательную среду". Спикером был Игорь Кузнецов, режиссер социального театра, педагог дополнительного образования Центра социализации молодежи.

Совместно с финалом игры прошла благотворительная акция "Крышки добра", в холле на первом этаже работал пункт приема пластиковых крышек от бутылок. После мероприятия пластик отправили на переработку вторсырья.