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Молодежная политика Общество

Сезон форумов Росмолодежи - 2023 запустят 12 апреля в формате интерактивного ток-шоу

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 апреля федеральное агентство по делам молодежи ("Росмолодежь") в эфире интерактивного ток-шоу проведет презентацию обновленной линейки форумов, которые в 2023 году пройдут под общей темой: "Мы можем больше, когда #МыВместе". Мероприятие пройдет в пространстве, в котором участники смогут поделиться идеями и впечатлениями — "Точка рождения инноваций" НИТУ МИСИС. Трансляция будет доступна в официальной группе Росмолодежи ВКонтакте.

Главным событием станет запуск регистрации участников на форумы Росмолодежи. В этот день молодые люди от 14 до 35 лет смогут познакомиться с обновленной линейкой форумов и подать заявку на регистрацию по своему направлению на платформе Росмолодежь.События.

12 апреля регистрация будет запущена на форумы: "Территория смыслов", "Экосистема", "ОстроVа", "Машук", "Амур", Всероссийский форум (слет) казачьей молодежи, Форум социального призвания, "Российский Север", "УТРО", "Область будущего", "Ладога", "БерегА", "Каспий", "На волне", "Байкал", "Евразия Global", на образовательные заезды "Таврида.АРТ", а также на форумы "ШУМ" и "Шерегеш".

Гостями студии станут 50 участников форумов Росмолодежи, включая жителей новых регионов России, а также зрители, которые будут наблюдать за трансляцией в онлайн-формате и станут участниками интерактивных форматов открытия. Организаторы презентуют обновленную линейку окружных и всероссийских форумов, международного форума "Евразия рактGlobal" и заездов с иностранными участниками, запустят "Ярмарку добра" в рамках Всероссийской акции #МыВместе, а участник прошлого сезона поделятся своими историями успеха.

Ведущими эфира выступят резиденты арт-кластера "Таврида" Олег Сидоров и Анастасия Белявская, а также Владимир Бабенко. Специальными гостями встречи станут исполнитель MIA BOYKA, артист и блогер Akmal", певица, артистка лейбла Black Star Анет Сай и певец и комик, актер, исполнитель собственных песен Роман Каграманов.

Ток-шоу пройдет в формате теплой встречи в кругу друзей. Выпускники и партнеры форумов Росмолодежи соберутся вместе, чтобы обсудить новости и запустить сезон — 2023.

Участие в качестве почетных гостей примут: руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, Председатель Правления РДДМ "Движение первых" Григорий Гуров, первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов, Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, Заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, Генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив", руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, Заместитель генерального директора Российского общества "Знание", руководитель Центра знаний "Машук" Антон Сериков, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и другие.

В мероприятии также примут участие выпускники форумов Росмолодежи, которые совместно с дирекцией Всероссийского молодёжного форума "ШУМ" разработают рекомендации по продвижению Форумов среди молодежи.

Церемония открытия пройдет при поддержке президентской платформы "Россия — страна возможностей", российского движения детей и молодежи "Движение первых", VK, Российского общества "Знание", Фонда "Сколково", ОАО "Российские железные дороги" и Госкорпорации "Роскосмос", Ассоциации волонтерских центров, проектов #МЫВМЕСТЕ, "Твой герой", "Без срока давности" и "Другое дело", ВОД "Волонтеры-медики", ВОО волонтеров-экологов "Делай!", Российского экологического оператора, а также всероссийского молодежного форума "Шум" и арт-кластера "Таврида".

Зрители ток-шоу смогут передавать приветы в прямом эфире, запуская сообщения на "Бегущую строку", отправятся в путешествие по сообществам крупнейших форумов в рамках квест-игры "Путешествие ВКонтакте", где будут выполнять задания на страницах в популярной социальной сети и знакомиться с сообществами форумов Росмолодежи, смогут пройти опрос "Какой форум Росмолодежи подходит мне?" на платформе "Другое дело" и получить за это баллы, увидят "распаковку" форумов Росмолодёжи в популярном формате от блогеров, смогут управлять звездными гостями в ток-шоу "Что дальше", увидят "Прогноз возможностей" от АНО "РСВ". Также участников эфира ждут специальные выпуски нескольких ток-шоу: арт-кластера "Таврида", "Креативная наука" от НИТУ МИСИС, "Мы будем делать бизнес карьеру" от Росмолодежь.Бизнес, а также игры "25 к 1".

Росмолодежь.События — специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодежь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности "Большая перемена" и другие).
В линейку форумов Росмолодежи в 2023 году вошли 25 площадок. Пятнадцать всероссийских форумов: "ШУМ", "Таврида", "Территория смыслов", "Истоки", "Дигория", "Экосистема", "ОстроVа", Форум рабочей молодежи, "Машук", "Амур", Слет казачьей молодёжи, Форум молодых предпринимателей, Форум социального призвания, "Российский Север" и "Юг молодой". Восемь окружных форумов: "Шерегеш", "УТРО", "Область будущего", "iВолга", "Ладога", "БерегА", "Каспий", "На волне". Два международных форума: "Байкал", "Евразия Global". Каждый форум имеет тематику и ценность для участника, реального социального заказчика (регион или орган власти) и партнеров из числа отраслевых лидеров и госкорпораций. По итогу будет достигнут результат, значимый для участников, отраслей и места проведения форума.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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