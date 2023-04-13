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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оказание МегаФоном услуг связи исключили из санкционных ограничений

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи, соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65). Об этом сообщает пресс-служба МегаФона.

Генеральная лицензия № 65 (GL 65) разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через Интернет.

"Выпущенная после объявления о включении нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что ограничения со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это, по сути, говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет, — говорится в сообщении пресс-службы. — Тем не менее мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в "черный" список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать. Сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным, предоставляя все необходимые разъяснения и документы".

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