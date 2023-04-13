Оказание МегаФоном услуг связи исключили из санкционных ограничений

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи, соответствующая лицензия опубликована на сайте санкционного регулятора под номером 65 (GL 65). Об этом сообщает пресс-служба МегаФона.
Генеральная лицензия № 65 (GL 65) разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через Интернет.
"Выпущенная после объявления о включении нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что ограничения со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это, по сути, говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет, — говорится в сообщении пресс-службы. — Тем не менее мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в "черный" список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать. Сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не является подсанкционным, предоставляя все необходимые разъяснения и документы".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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