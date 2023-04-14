"Золото и серебро": Самарские команды КВН в 1/8 международной лиги КВН

С 9 по 12 апреля в Минске проходил этап 1/8 Международной лиги МС КВН. От Самарской области в сезоне 2023 года принимают участие три команды: "Волга" (Самарский государственный социально-педагогический университет), "Клевер" (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова) и "Ниче Такие" (Самара).

"На протяжении многих лет Самарский КВН является визитной карточкой региона. Особое внимание и поддержка губернатора Дмитрия Игоревича Азарова позволяют движению постоянно развиваться и совершенствоваться. Безусловно, это находит отражение в ярких, интересных играх, искрометном юморе и победах веселых и находчивых ребят", — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

9 апреля команда самарских КВНщиков "Волга" одержала победу в 1/8 международной лиги КВН, обогнав своих соперников и набрав 59 баллов.

"Мы гордимся нашими ребятами. Они в очередной раз доказали, что талантливый человек талантлив во всем. Наша команда не только спортивная, но и очень творческая, креативная и артистичная, — подчеркнула и. о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. — Бесспорно, для меня, как для руководителя университета, очень важно, что наша команда, единственная из вузовских, будет представлять Самарскую область в ¼ финала международной лиги КВН. Желаю ребятам новых искрометных шуток, удачи, вдохновению. Ну, а весь Педагогический университет будет за них болеть".

10 и 11 апреля в самарской делегации добавились серебряные призеры: "Клевер" и "Ниче Такие" (Самара) прошли в следующий этап с итоговыми 56 баллами, заняв второе место в своих играх. Команды сыграли три конкурса: "приветствие", "биатлон" и "музыкальный номер". В этом сезоне все команды играют в 1/8 и ¼ финала, баллы команд суммируются и по итогам двух стадий лучшие проходят в ½. Эфиры лиги можно увидеть на белорусском телевидении и в сообществе ВК "Международный союз КВН".

"Мы очень счастливы представлять Самарскую область в телевизионной международной лиге КВН, будучи единственными представителями целой системы среднего профессионального образования в России. Мы со всей ответственностью подошли к подготовке к выступлению, достойно себя показали. Нас отметило жюри, сказав, что этот пласт незаслуженно был забыт КВН, и хорошо, что появились мы. Спасибо движению "Самарский КВН", департаменту по делам молодежи и правительству Самарской области за помощь в реализации поездки", — участники команды КВН "Клевер".

"Конечно, мы ощущаем ответственность представлять регион в телевизионной лиге. Мы в этой лиге уже второй год и, казалось бы, все уже знакомо, но все равно волнительно. К второгодникам и спрос больше, и с каждой нашей игрой мы совершенствуемся. Мы прислушиваемся ко всем советам и общими усилиями идем к результату", — участники команды КВН "Ниче Такие".

Отметим, по итогам международного фестиваля команд КВН в Сочи ежегодно в январе определяется список участников четырех главных лиг Клуба веселых и находчивых. В 2023 году Движение "Самарский КВН" представил самую многочисленную делегацию команд КВН, которая показала отличные результаты на фестивале.

Напомним, история Самарского КВН уходит в 1970-е годы. Однако новый импульс молодежное движение получило в 2012 году, когда губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, будучи главой города Самары, поддержал инициативу участников КВН. В настоящее время регион по праву считается одним из центров развития движения КВН. В губернии действует целая система лиг, охватывающих тысячи творческих людей — от школьников до сотрудников предприятий, которые получают возможности для самореализации.