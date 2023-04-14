"Золото и серебро": Самарские команды КВН в 1/8 международной лиги КВН

С 9 по 12 апреля в Минске проходил этап 1/8 Международной лиги МС КВН. От Самарской области в сезоне 2023 года принимают участие три команды: "Волга" (Самарский государственный социально-педагогический университет), "Клевер" (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова) и "Ниче Такие" (Самара).
"На протяжении многих лет Самарский КВН является визитной карточкой региона. Особое внимание и поддержка губернатора Дмитрия Игоревича Азарова позволяют движению постоянно развиваться и совершенствоваться. Безусловно, это находит отражение в ярких, интересных играх, искрометном юморе и победах веселых и находчивых ребят", — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
9 апреля команда самарских КВНщиков "Волга" одержала победу в 1/8 международной лиги КВН, обогнав своих соперников и набрав 59 баллов.
"Мы гордимся нашими ребятами. Они в очередной раз доказали, что талантливый человек талантлив во всем. Наша команда не только спортивная, но и очень творческая, креативная и артистичная, — подчеркнула и. о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. — Бесспорно, для меня, как для руководителя университета, очень важно, что наша команда, единственная из вузовских, будет представлять Самарскую область в ¼ финала международной лиги КВН. Желаю ребятам новых искрометных шуток, удачи, вдохновению. Ну, а весь Педагогический университет будет за них болеть".
10 и 11 апреля в самарской делегации добавились серебряные призеры: "Клевер" и "Ниче Такие" (Самара) прошли в следующий этап с итоговыми 56 баллами, заняв второе место в своих играх. Команды сыграли три конкурса: "приветствие", "биатлон" и "музыкальный номер". В этом сезоне все команды играют в 1/8 и ¼ финала, баллы команд суммируются и по итогам двух стадий лучшие проходят в ½. Эфиры лиги можно увидеть на белорусском телевидении и в сообществе ВК "Международный союз КВН".
"Мы очень счастливы представлять Самарскую область в телевизионной международной лиге КВН, будучи единственными представителями целой системы среднего профессионального образования в России. Мы со всей ответственностью подошли к подготовке к выступлению, достойно себя показали. Нас отметило жюри, сказав, что этот пласт незаслуженно был забыт КВН, и хорошо, что появились мы. Спасибо движению "Самарский КВН", департаменту по делам молодежи и правительству Самарской области за помощь в реализации поездки", — участники команды КВН "Клевер".
"Конечно, мы ощущаем ответственность представлять регион в телевизионной лиге. Мы в этой лиге уже второй год и, казалось бы, все уже знакомо, но все равно волнительно. К второгодникам и спрос больше, и с каждой нашей игрой мы совершенствуемся. Мы прислушиваемся ко всем советам и общими усилиями идем к результату", — участники команды КВН "Ниче Такие".
Отметим, по итогам международного фестиваля команд КВН в Сочи ежегодно в январе определяется список участников четырех главных лиг Клуба веселых и находчивых. В 2023 году Движение "Самарский КВН" представил самую многочисленную делегацию команд КВН, которая показала отличные результаты на фестивале.
Напомним, история Самарского КВН уходит в 1970-е годы. Однако новый импульс молодежное движение получило в 2012 году, когда губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, будучи главой города Самары, поддержал инициативу участников КВН. В настоящее время регион по праву считается одним из центров развития движения КВН. В губернии действует целая система лиг, охватывающих тысячи творческих людей — от школьников до сотрудников предприятий, которые получают возможности для самореализации.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.