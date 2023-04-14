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Общество

В Тольятти пройдет бесплатная квест-экскурсия

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 апреля, в Тольятти состоится бесплатная квест-экскурсия от Студенческого экскурсионного бюро ТГУ. Она будет сопровождаться игровыми заданиями и викториной.

Фото: Студенческое экскурсионное бюро ТГУ

Маршрут: от кинотеатра Сатурн — по ул. Революционной — памятник "Паровоз" (монумент "История транспорта") — памятник "Воздушный шар" (монумент "История транспорта") — памятник "Пароход" (монумент "История транспорта").

Для участия необходима предварительная регистрация. 

Начало экскурсии в 13:00 у кинотеатра "Сатурн" (ул. Революционная, 9).

Для брони можно связаться с организаторами:
— через чат — https://vk.cc/cmRV0S
— или по телефону 8 908 484-89-31 (Мария — специалист-экскурсовод Студенческого экскурсионного бюро ТГУ)

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