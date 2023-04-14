В Тольятти пройдет бесплатная квест-экскурсия

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В субботу, 15 апреля, в Тольятти состоится бесплатная квест-экскурсия от Студенческого экскурсионного бюро ТГУ. Она будет сопровождаться игровыми заданиями и викториной.

Фото: Студенческое экскурсионное бюро ТГУ