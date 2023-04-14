Праздничное богослужение из Софийского собора в Самаре покажут в прямом эфире

Пасхальное богослужение в Софийском соборе областной столицы в ночь с 15 на 16 апреля покажут в прямом эфире, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Службу проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Прямая трансляция праздничного богослужения из Софийского собора будет вестись телеканалом ГТРК "Самара". Начало трансляции — 15 апреля в 23:50.

Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале "Самара 24", YouTube-канале ГТРК "Самара", региональных телеканалах "Губерния", "Самара-ГИС", "Лада-медиа", а также на Интернет-ресурсах и в социальных сетях ВКонтакте.

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