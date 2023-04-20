В Тольятти из-за Ураза-байрам ограничат движение транспорта

В Тольятти из-за Ураза-байрам, который пройдет 21 апреля, будет ограничено движения транспорта.
Речь идет об ул. Ларина на участке от проезда Озерный до ул. Крупской, с 4:00 до 8:00.
В Тольятти из-за Ураза-байрам, который пройдет 21 апреля, будет ограничено движения транспорта.
Речь идет об ул. Ларина на участке от проезда Озерный до ул. Крупской, с 4:00 до 8:00.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.