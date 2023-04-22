Дмитрий Азаров принял участие в Совете муниципальных образований Самарской области

В День местного самоуправления, 21 апреля, губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции принял участие в съезде Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", куда входят все главы городов, районов и сельских территорий региона.

Губернатор поздравил руководителей органов местного самоуправления с профессиональным праздником, отметив их непростую каждодневную работу, которая направлена на повышение качества жизни земляков.

"Прежде всего, желаю вам доброго здоровья. Сила нам с вами понадобится для преодоления всех сложностей, которые нам искусственно создают, для достижения всех целей и задач, которые мы вместе с жителями определили на территории нашего региона", — обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил о том, что накануне проведения съезда Ассоциации президент России Владимир Путин провел заседание совета по местному самоуправлению, во время которого он отметил значимость прямого диалога муниципальных органов власти с гражданами.

Дмитрий Азаров добавил: местное самоуправление — это важный уровень публичной власти. "Именно вам, как и вашим предшественникам, приходится решать самые насущные задачи людей, которые ставят граждане нашей страны по каждому конкретному населенному пункту. Помогать людям, исполняя важнейшие государственные задачи, это очень ответственная, сложная и нужная работа. Я хочу вас поблагодарить за труд", — обратился губернатор.

Руководитель области отметил работу и значение Ассоциации как площадки для обобщения накопленного опыта по самым различным вопросам, для выработки рекомендаций и предложений, требующих дополнительной проработки и внимания со стороны региональной и федеральной власти.

"Могу заверить вас, что я лично, правительство Самарской области видят в вашем лице надежных партнеров в нашей общей работе на благо жителей региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Перед всеми органами власти — от местных до федеральных — стоит общая задача: развивать нашу страну, укреплять экономику, социальную сферу, улучшать качество жизни людей. Для этого у нас есть действенные инструменты: приоритетные национальные проекты, инициированные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Реализовать все задуманное по-настоящему эффективно можно только вместе, скоординированными действиями всех уровней власти, вместе с людьми. Мы с вами обязаны работать единой командой, и рад, что в последние годы это получается".

Дмитрий Азаров сравнил работу органов МСУ и правительства региона с экипажем корабля: "Мы с вами — как команда на корабле, которой надо благополучно прийти в пункт назначения. И решение этой задачи зависит от каждого члена экипажа, от нашей общей слаженной работы. Можете быть уверены, что мы всегда поддержим ваши действия в защиту интересов людей, в интересах социально-экономического развития муниципальных образований и Самарской области в целом".

Глава региона отметил, что на текущем этапе развития страны перед всем многонациональным российским народом стоит самая главная задача — победа в специальной военной операции. Он добавил: важно, чтобы все общество понимало суть и значение происходящих событий. "Нам не оставили выбора, нам пришлось встать на защиту людей Донбасса, на защиту суверенитета и безопасности нашей страны. Чтобы победить, мы должны сделать эту битву поистине всенародной и на фронте, и в тылу. Вся история России учит нас тому, что наша сила в единстве. Победа куется не только на полях сражений. Мы должны четко следовать заветам прадедов: "Все для фронта, все для Победы". Каждый из нас своим трудом, своей поддержкой нашего президента, нашей армии приближает победу. И очень важно, чтобы органы местного самоуправления в этой ситуации работали особенно организованно и эффективно, чтобы они укрепляли социальную стабильность в обществе, единство народа", — заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор еще раз акцентировал внимание глав городов, районов и сельских территорий на оказании помощи защитникам Отечества и их семьям. "На территории нашего региона эта работа выстроена с первых дней специальной военной операции, — напомнил Дмитрий Азаров и поблагодарил коллег за активность в этом направлении. — Нам надо ежедневно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы помочь, подсказать, позаботиться, иногда работая на опережение, потому что наши земляки — люди скромные и не всегда обращаются за помощью и поддержкой. Мы на основании внедренного в нашем регионе социального паспорта должны предугадывать иной раз те проблемы, с которыми та или иная семья может столкнуться".

В регионе уже выстроена системная работа по поддержке бойцов и членов их семей. По инициативе губернатора была разработана программа "Возвращение", благодаря которой каждый участник СВО, его родные и близкие могут получить помощь в сферах медицины, образования и трудоустройства. Дмитрий Азаров подчеркнул, что эта программа должна дополняться новыми предложениями, идеями и мерами поддержки, которые признаны успешными в городах и районах области.

"Каждый наш боец на фронте, каждая семья военнослужащего должны чувствовать нашу благодарность, выражающуюся в нашей заботе и в конкретных мерах по поддержке семьи. И муниципальные органы власти, которые находятся ближе всего к людям, наладили эту работу", — сказал губернатор.

В помощь — созданный по поручению президента страны государственный фонд поддержки специальной военной операции "Защитники Отечества". "Для полноценной реабилитации, социальной адаптации мы объединим усилия фонда и нашей региональной программы "Возвращение". Коллеги, мы с вами обязаны дать нашим военным крепкий, надежный, преданный и сплоченной тыл, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Когда мы едины, мы способны решать любые задачи, убежден, так будет. Мы знаем, наше дело правое и победа обязательно будет за нами".

Председатель Ассоциации, глава Самары Елена Лапушкина выступила с основным докладом, в котором обобщила итоги работы органов муниципальной власти за прошлый год. Она отметила, что вся работа руководителей на местах нацелена на достижение национальных целей, реализацию нацпроектов и программ в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и главы региона Дмитрия Азарова.

По словам Елены Лапушкиной, в прошлом году главы городов и районов области сосредоточились на решении вопросов, связанных с проведением специальной военной операции. "С февраля 2022 года в целях оказания гуманитарной помощи при активном участии органов местного самоуправления направлено более 125 гуманитарных конвоев с продуктами питания, строительными материалами, бытовой химией, одеждой, медицинскими препаратами", — рассказала градоначальник. Также муниципалитеты самым активным образом включились в реализацию проекта "Возвращение", который родился в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, был представлен президенту России и уже известен во многих регионах страны. "Муниципальные образования делают все необходимое, чтобы встретить ребят, которые возвращаются из зоны боевых действий, помочь организовать необходимую реабилитацию и досуг", — отметила глава Самары.

Муниципальные образования серьезные надежды возлагают на решение ряда наболевших вопросов на федеральном уровне. Важнейшим инструментом для донесения информации стала заработавшая в начале этого года платформа "Муниципальный диалог". Главы городов и районов Самарской области подали наибольшее количество инициатив — более 12 тысяч, обогнав с большим отрывом другие регионы. Каждое предложение взято в отработку профильными ведомствами.

"Несмотря на напряженную обстановку, муниципалитеты занимались решением важных социально-экономических задач, участвовали в реализации национальных проектов. Муниципальные образования не всегда выступали заказчиками работ по строительству и ремонту объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, но были активными партнерами областных министерств, губернатора в этой работе. Хочу подчеркнуть, что созданные, отремонтированные и модернизированные в рамках нацпроектов объекты являются драйверами развития территорий муниципальных образований и точками роста для разных сфер жизни городов и сел", — уверена Елена Лапушкина.

В регионе активную поддержку властей получают общественные инициативы. Неизменно большую популярность у жителей имеет губернаторский проект "СОдействие". Это программа так называемого инициативного бюджетирования, когда средства идут на решение тех задач, которые обозначили сами жители. По данным 2022 года, в рейтинге, сформированном Центром инициативного бюджетирования Минфина России, Самарская область находится на третьем месте по Российской Федерации по количеству реализованных проектов инициативного бюджетирования. Важность именно такого подхода в ходе заседания Совета по МСУ неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин.

"Наша организация совместно с региональными органами власти все последние годы проводила обучающие семинары с жителями по разъяснению механизма участия в программе", — рассказала Елена Лапушкина. За шесть лет реализации губернаторского проекта (2017–2022 год) на конкурс поступило около 2000 общественных проектов, из них более половины были реализованы. Общий размер субсидии, направленный из областного бюджета по поддержанным инициативам за шеть лет, составил более 1,25 млрд рублей. Количество участников по прошедшим конкурсам превысило 110 тыс. человек, а число благополучателей — почти 1,5 млн граждан.

Елена Лапушкина поблагодарила губернатора и правительство за то, что в непростых условиях 2022 года региональная власть дополнительно поддержала муниципалитеты. В прошлом году из областной казны местным бюджетам были предоставлены стимулирующие дотации почти на 4,63 млрд рублей. Вместе с тем, и сами муниципалитеты работали над повышением доходов. Так, например, власти на местах провели большую работу по учету объектов строительства, что позволило пополнить налоговую базу.

Также многие муниципальные образования участвовали в различных конкурсах для получения субсидий и грантов. Только за счет гранатовой поддержки в местные бюджеты удалось привлечь порядка 300 млн рублей.

Многие городские округа заявились на федеральные конкурсы и успешно представили свои проекты. Например, городской округ Новокуйбышевск одержал победу в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города", получив средства в размере 282 млн рублей. Победы во Всероссийском конкурсе также одержали Октябрьск, Похвистнево и Кинель.

Еще одно направление работы муниципальных команд — взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, помощь в подготовке заявок на получение средств Фонда президентских грантов. С каждым годом количество заявок растет, как и общая сумма привлекаемых на территории региона средств Фонда. В прошлом году общая привлеченная социально ориентированными НКО сумма приблизилась к 300 млн рублей.

Прошедший год, по мнению председателя Ассоциации, прошел под знаком объединения усилий в решении общегосударственных задач. Она подчеркнула, что губернатор и правительство региона могут рассчитывать на слаженную работу в этот непростой период. "Мы понимаем стоящие перед нами задачи и в полной мере осознаем свою ответственность. Работа муниципальных образований Самарской области и в дальнейшем будет строиться на принципах открытости перед населением, самоотдачи и максимальной эффективности использования выделяемых ресурсов", — резюмировала глава Самары.

Губернатор поблагодарил Елену Лапушкину за содержательный доклад, в котором отражены достижения, проблемные вопросы, требующие дополнительного внимания, а также предложения, направленные на развитие муниципалитетов. "Это доклад не просто главы города или председателя Ассоциации, это доклад настоящего государственника, члена Государственного Совета России", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе заседания Ассоциации главы городов, районов и сельских поселений выступили с рядом предложений, которые направлены на поддержку инициатив местных жителей, в том числе по благоустройству территорий, ремонту и строительству новых социальных и инфраструктурных объектов. Состоялся предметный, партнерский диалог.

Говоря о развитии территорий, преображения их облика, губернатор предложил в каждом муниципалитете проработать гостевые маршруты, чтобы подчеркнуть неповторимый облик и историю городов, районов и сельских поселений. Дмитрий Азаров поручил создать соответствующие комиссии или советы, которые бы занялись разработкой отдельной программы, рассмотрев вопросы территориального планирования и пространственного развития.

"У нас действительно есть дороги, улицы, где наибольшее количество и наших с вами земляков перемещается, и гости бывают. Давайте в первую очередь эти территории комплексно приведем в порядок. Речь уже не идет только о том, чтобы дорогу поправить и сделать пешеходную зону. В том числе, речь идет и о документах стратегического развития этих территорий", — отметил губернатор.

Также руководители территорий поддержали выдвижение Дмитрия Азарова на пост губернатора на предстоящих выборах.

Глава Приволжского района Евгений Богомолов поблагодарил губернатора за внимание к вопросам развития сельских территорий, возможность работать во благо родной земли. "Мы с вами, Дмитрий Игоревич, знакомы около 30 лет. Вы все делали и продолжаете делать для своей большой и малой Родины. Наш регион вы возглавили в непростой период. За эти несколько лет регион прошел испытания ковидом и сейчас проходит, как и в целом вся наша страна. Вместе с тем, изменения, которые происходят в Самарской области, в том числе, в моем родном Приволжском районе, просто поражают. Появляются новые объекты здравоохранения, образования, дороги. Я рад тому, что в нашем районе при вашем личном участии активно ведутся работы по возрождению мелиорации, орошением сегодня охвачено уже 26 тысяч гектаров. Преображается и наша областная столица. Развязки, которые появляются в Самаре, помогают избежать пробок, которые были. Многое сделано. Рад тому, что вы готовы участвовать в выборной кампании этого года. Я и мои земляки поддерживаем это решение. Мы будем делать все необходимое, чтобы и впредь вам помогать во всех делах, которые вы инициировали", — обратился он к руководителю региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил главу района за добрые слова и победный настрой, необходимый для решения ключевых задач по развитию территорий и Самарской области в целом. "Именно с таким настроем мы и должны сейчас трудиться, вдохновляя людей на новые свершения и победы — каждый на своем рабочем месте", — уверен губернатор.

Глава с. п. Новый Буян Елена Тихонова также обратилась к главе региона от всех жителей со словами поддержки: "Мы видим, сколько Вы делаете на благо нашей Самарской области и на благо нашего Красноярского района. Думаю, каждый житель видит, насколько преображается наша губерния. Мы видим это на всех тех территориях, которые мы возглавляем. Мы готовы поддержать Вас в этих выборах, и я думаю, что победа будет за нами".

Дмитрий Азаров, обращаясь к Елене Тихоновой, напомнил, что в русском фольклоре Буян — это сказочный остров-град. "Давайте постараемся работать так, чтобы, действительно, люди жили в Новом Буяне, как в современной сказке. Успехов вам", — пожелал губернатор.

Глава городского поселения Суходол Сергиевского района Илья Беседин от лица своих земляков поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь и поддержку военнослужащих, в том числе мобилизованных и их семей.

"В такое непростое время, когда проводится специальная военная операция, как никогда важна консолидация нашего общества во имя одной цели — во имя победы. Мы благодарны вам за всецелую поддержку участников специальной военной операции, — обратился Илья Беседин. — Вы лично принимаете участие в помощи нашим бойцам, их семьям, сами неоднократно бывали в зоне проведения СВО, помогая нашим ребятам, обеспечивая их всем необходимым. Хочется сказать, что население всего региона ощущает эту поддержку. Победа будет за нами, потому что за нами правда".

Дмитрий Азаров в свою очередь поблагодарил жителей Сергиевского района за решимость и настрой на победу, который и поможет преодолеть все сложности.

Илья Беседин работает в должности главы городского поселения меньше года. Губернатор поинтересовался у него, каковы первые впечатления и ощущения от работы на муниципальной службе. "У вас должен сформироваться широчайший кругозор, ведь когда ты работаешь на уровне местной власти, отвечаешь, что называется, за все, — это, конечно, очень непросто. Я очень надеюсь, что у вас и у ваших коллег, которые пришли на муниципальную службу недавно, будет появляться ценный опыт. А главы городов, районов и поселений, которые работают уже много лет, готовы делиться своими знаниями и советами", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава Суходола ответил, что год был интересный и насыщенный в плане обретения нового опыта: "Я начал понимать, как система работает изнутри и что необходимо жителям, чтобы чувствовать заботу со стороны представителей органов местного самоуправления".

Губернатор пожелал ему успехов и выразил надежду, что приход профессиональных, энергичных управленцев на муниципальный уровень позволит достигать всех поставленных целей и задач, и будет соответствовать запросам населения в каждом конкретном поселке, районе и городе.

Глава Хворостянского района, почетный гражданин Самарской области Виктор Махов поблагодарил губернатора за поддержку муниципалитетов, внимание даже к небольшим населенным пунктам, заботу о людях, целенаправленную работу на благо Самарской области: "Я главой работаю с 1991 года. Мне есть с чем сравнивать. Таких темпов социально-экономического и инфраструктурного развития никогда не было".

Глава региона подчеркнул, что благодаря совместной работе всех уровней власти удалось заложить экономический базис, основу для дальнейшего развития. Это позволило достойно пройти испытания в период самого активного распространения коронавируса, позволяет и сейчас воплощать все намеченные планы, несмотря на санкционное давление. "Для экономики региона — это серьезный урон. Тем не менее, мы его достойно прошли и справились. Не могу вам сказать, коллеги, что самое сложное позади. Вы, как люди опытные, понимаете, что санкции еще будут докатываться, и влияние этих ограничений, ряд которых был принят еще в прошлом году, на экономику региона начинаем ощущать в последние месяцы. И в этом случае только полная мобилизация, командная работа и может приводить к результату, как это было в предыдущие годы", — сказал Дмитрий Азаров. Он поблагодарил всех глав муниципалитетов за совместную работу и достигнутые результаты, которые заметны каждому жителю Самарской области. "Только сообща мы можем воплощать в жизнь намеченные цели и задачи. И нам это удается", — добавил глава региона.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил работу всех руководителей на местах, отметив их вклад в решение вопросов людей. "К вам обращаются со своими нуждами, проблемами, от вас ждут их оперативного решения и внимательного отношения к инициативам и просьбам. Действительно, местное самоуправление — это самый близкий уровень власти к людям, на котором каждодневно решаются наиболее важные вопросы развития территорий, — отметил спикер областного парламента. — Именно поэтому показателем эффективности работы органов местного самоуправления должны стать оценки, даваемые населением".

Председатель общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер отметил слаженную работу органов местного самоуправления с губернатором, правительством региона, общественными объединениями. "Особенно это проявилось в период проведения специальной военной операции, когда потребовалась поддержка наших защитников и их семей. Сейчас происходит своеобразная мобилизация гражданского общества, СВО сплотила людей, — подчеркнул Виктор Сойфер. — Дмитрий Игоревич в своем выступлении правильно отметил, что неправильно думать, что сложности у нас позади. На самом деле впереди еще очень много нерешенных вопросов. И все мы настроены на то, чтобы проблемы решались. Уверен, что мы приложим все силы для того, чтобы победа была за нами".

В завершение заседания Ассоциации Дмитрий Азаров еще раз акцентировал внимание глав городов, районов и сельских территорий на необходимости оказания постоянной помощи и поддержки военнослужащим и членам их семей. "Во всех муниципалитетах ведется сбор гуманитарной помощи, которую мы отправляем бойцам. Я получаю эти благодарности непосредственно на линии фронта. Рад слышать высокие оценки вашей активности и глав муниципальных образований, общественных объединений, НКО. Эта работа должна быть продолжена", — уверен губернатор.

Он пояснил, что при формировании гуманитарной помощи необходимо учитывать сезонные характеристики. Так, например, окопные свечи в летний период в зоне проведения СВО нужны меньше, чем зимой. "Попросил бы это учитывать, чтобы гуманитарная помощь, которую вы направляете, действительно была востребована. Всегда в своей работе мы идем от запроса самих бойцов и воинских начальников", — отметил глава региона.

В зоне постоянного внимания должны быть семьи военнослужащих. С ними нужно работать на опережение, исходя из данных, отраженных в социальных паспортах. Так, если ребенка в ближайшее время нужно направить в детский сад, то этот вопрос нужно урегулировать заранее, оказать необходимое содействие. То же самое касается получения образования в школе, техникуме или вузе. "Подходят сроки капремонтов домов, наступают весенние работы, в том числе в огороде, наверняка, какая-то помощь нужна. Коллеги, давайте переходить к следующему этапу, — обратился Дмитрий Азаров к руководителям муниципалитетов. — Важно двигаться дальше: проактивно предлагать людям наши услуги, помощь и, конечно, выстраивать работу с создаваемым федеральным фондом, понимать, как он будет работать уже на начальном этапе".

Губернатор призвал глав городов и районов держать руку на пульсе в вопросе новых законодательных инициатив, касающихся местного самоуправления. Дмитрий Азаров уточнил: "Нам ни в коем случае нельзя пропустить какие-то изменения, которые, на наш взгляд, могут негативно сказаться на развитии, устройстве местного самоуправления".

Руководитель области напомнил слова президента страны, озвученные в рамках проведения Совета по местному самоуправлению: "Местным всегда виднее, что улучшить". "Коллеги, нам на родной земле, вам конкретно в вашем муниципалитете, районе, селе, городе виднее всегда, что улучшить, что и как сделать. Из этого и надо исходить. Мы можем посоветоваться и принять решение, потому что мы здесь живем, мы люди местные, мы лучше понимаем запрос населения. Решения действительно должны способствовать улучшению жизни людей", — заявил Дмитрий Азаров. Именно на это, прежде всего, нацелена работа всех глав муниципалитетов региона.

Отдельно губернатор затронул вопрос подготовки кадров, напомнив о тех возможностях, в том числе, представленных президентской платформой "Россия — страна возможностей". Руководитель области также предложил внимательнее относится к успешным практикам других регионов и городов страны. Так, он предложил предметно изучить опыт проекта "Малая Родина — сила России", направленный на популяризацию родного края. Его концепция была озвучена президенту Владимиру Путину в ходе заседания Совета по развитию МСУ.

"Уверен, что большое количество элементов, из которых строится этот проект, формируется, мы с вами уже реализуем, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы сами готовы делиться опытом, лучшими практиками, коих в нашем регионе много, и, я уверен, с не меньшим усердием и радостью мы готовы брать на вооружение лучший опыт других территорий, наших коллег из муниципалитетов и субъектов Российской Федерации. Тем более что, конечно, на вооружение мы будем брать только лучший опыт".

Резюмируя свое выступление, губернатор пожелал коллегам крепости духа, победного настроя, силы и воли в достижении целей, поставленных президентом, национальным лидером, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, а также в решении задач, которые каждый день ставят жители региона. "Эти задачи являются для нас, безусловно, первостепенными. Именно для решения этих задач мы с вами и работаем", — подытожил Дмитрий Азаров.