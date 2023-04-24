Вагоны самарского метро отремонтирует питерская компания

МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" определился с подрядчиком, который выполнит работы по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена с продлением срока службы.

На торги заявился один участник — АО "Октябрьский электровагоноремонтный завод" — предприятие-изготовитель подвижного состава в Санкт-Петербурге, входит в состав АО "Трансмашхолдинг". Заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик выполнит ремонт по максимальной цене контракта. Она составила 309,9 млн рублей.

Всего планируется отремонтировать шесть вагонов 1987 года выпуска с пробегом от 2,4 до 2,7 млн километров.

Работы должны быть завершены до конца октября текущего года.