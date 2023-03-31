В Самаре выделили 309 млн рублей на ремонт 6 вагонов метро

МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" ищет подрядчика, который выполнит работы по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена с продлением срока службы. Начальная цена контракта — 309,9 млн рублей.

Всего планируется отремонтировать шесть вагонов 1987 года выпуска с пробегом от 2,4 до 2,7 млн километров.

Победителя торгов определят после 19 апреля. Он должен приступить к работам в мае и завершить до конца октября текущего года.