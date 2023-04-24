16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре в рамках проекта "НЕурок географии" пройдут лекции, экскурсии и показ фильмащзжхмпа Торговая сеть "Пятёрочка" поможет юным нумизматам собрать коллекцию монет Потерявшихся самарцев помогут вернуть домой NFC-браслеты от "Пятерочки" Благотворительный фонд "Вера" организовал акцию в помощь бойцам СВО Самарские волонтеры восстанавливают и передают технику общественникам и социальным организациям

Общественные организации Общество

В Самаре в рамках проекта "НЕурок географии" пройдут лекции, экскурсии и показ фильмащзжхмпа

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 21 по 30 апреля Русское географическое общество (РГО) впервые проводит "НЕурок географии". Цель проекта — рассказать о географическом, культурном, историческом наследии России, традициях и обычаях ее народов.

"НЕурок географии" — это принципиально новый образовательный формат. В отличие от стандартного школьного урока, он превращает процесс познания в занимательное путешествие и увлекательную игру. Участников будут ждать походы, мастер-классы, экскурсии, практические занятия, а также интерактивные мероприятия с использованием виртуального образовательно-развлекательного портала "Мир географии". В течение 10 дней в рамках проекта пройдет 440 мероприятий в 65 субъектах Российской Федерации.

В Самаре состоятся следующие мероприятия в рамках проекта "НЕурок географии":
25 апреля в 16:00 на базе Самарского государственного социально-педагогического университета по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 26 Родион Светличнов, генеральный директор ООО "Волготранс", Член ассоциации полярников Санкт-Петербурга, член РГО, проведет творческую встречу, посвященную экспедициям в Арктику, по Северному морскому пути.

27 апреля в 16:00 в Геолого-минералогическом музее Самарского государственного технического университета по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, 1 (1 корпус СамГТУ) Александр Сидоров, директор музея, проведет лекцию о минералах Самарской области, истории геологического изучения края и экскурсию по музею с осмотром экспозиции, посвященной геологии, минералогии и палеонтологии всего мира.

28 апреля в 14:00 в Самарской публичной библиотеке по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 95 специалист по ценным природным территориям, Член РГО Юрий Рощевский проведет лекцию на тему "Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, будущее" (на примере национального парка "Самарская Лука") и состоится показ фильмов "Особо охраняемые природные территории Самарской области".

Проект "НЕурок географии" проходит при поддержке благотворительного фонда Натальи Торнквист "Возрождение природы".

Более подробный перечень активностей в других регионах, а также подробные сценарные планы площадок, участвующих в "НЕуроке географии", представлены на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаилъ Шкуринскiй 05 июня 2018 20:09 В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Карина Ткаченко 28 марта 2017 08:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Алена Комарова 08 февраля 2017 15:54 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html

Евгений Сапунов 22 мая 2015 09:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Фото на сайте

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30