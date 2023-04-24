В Самаре в рамках проекта "НЕурок географии" пройдут лекции, экскурсии и показ фильмащзжхмпа

С 21 по 30 апреля Русское географическое общество (РГО) впервые проводит "НЕурок географии". Цель проекта — рассказать о географическом, культурном, историческом наследии России, традициях и обычаях ее народов.

"НЕурок географии" — это принципиально новый образовательный формат. В отличие от стандартного школьного урока, он превращает процесс познания в занимательное путешествие и увлекательную игру. Участников будут ждать походы, мастер-классы, экскурсии, практические занятия, а также интерактивные мероприятия с использованием виртуального образовательно-развлекательного портала "Мир географии". В течение 10 дней в рамках проекта пройдет 440 мероприятий в 65 субъектах Российской Федерации.

В Самаре состоятся следующие мероприятия в рамках проекта "НЕурок географии":

25 апреля в 16:00 на базе Самарского государственного социально-педагогического университета по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 26 Родион Светличнов, генеральный директор ООО "Волготранс", Член ассоциации полярников Санкт-Петербурга, член РГО, проведет творческую встречу, посвященную экспедициям в Арктику, по Северному морскому пути.

27 апреля в 16:00 в Геолого-минералогическом музее Самарского государственного технического университета по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, 1 (1 корпус СамГТУ) Александр Сидоров, директор музея, проведет лекцию о минералах Самарской области, истории геологического изучения края и экскурсию по музею с осмотром экспозиции, посвященной геологии, минералогии и палеонтологии всего мира.

28 апреля в 14:00 в Самарской публичной библиотеке по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 95 специалист по ценным природным территориям, Член РГО Юрий Рощевский проведет лекцию на тему "Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, будущее" (на примере национального парка "Самарская Лука") и состоится показ фильмов "Особо охраняемые природные территории Самарской области".

Проект "НЕурок географии" проходит при поддержке благотворительного фонда Натальи Торнквист "Возрождение природы".

Более подробный перечень активностей в других регионах, а также подробные сценарные планы площадок, участвующих в "НЕуроке географии", представлены на сайте.