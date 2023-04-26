В Самаре прошел день компетенций платформы "Россия — страна возможностей"

Во вторник, 25 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дня компетенций. Проект, организованный президентской платформой "Россия — страна возможностей" на площадке Самарского государственного экономического университета, привлек более 300 студентов, а также представителей ключевых работодателей региона, профильных экспертов, сотрудников партнерских организаций.

Студенты приняли участие в серии тренингов и игровых практик, направленных на развитие универсальных компетенций, таких как коммуникативная грамотность, анализ информации, лидерство, стрессоустойчивость, ориентация на результат и эмоциональный интеллект. Для них также были доступны выставка стендов работодателей, мастер-классы и открытые лекции от представителей компаний-партнеров.

"Регион и работодатели заинтересованы в том, чтобы выпускники вузов приходили к ним с требуемым набором компетенций, включающим не только профессиональные знания и умения, но и владение гибкими навыкам — такими как анализ информации и выработка решений, коммуникативная грамотность, стрессоустойчивость, партнерство и сотрудничество. В этом смысле проект "Центр компетенций" платформы "Россия — страна возможностей" и СГЭУ, как региональная площадка, позволяют совместить диагностику этих навыков, сформировать индивидуальную траекторию для их развития, помочь в социальном и карьерном росте обучающихся и выпускников вузов внутри региона", — отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Он рассказал, что сотрудничество с платформой "Россия — страна возможностей" приносит большую пользу региону.

"Более 400 тысяч жителей области уже приняли участие в проектах, которые проводит президентская платформа, и еще около 500 человек стали победителями в различных конкурсах и олимпиадах", — подчеркнул председатель областного правительства.

"Самарская область — особый регион для президентской платформы как с точки зрения разворачивающихся проектов для молодежи, так и с точки зрения выстраивания правильной конфигурации взаимодействия между правительством региона, образовательными организациями и сообществами, уже вовлеченными в активности АНО "Россия — страна возможностей". Сегодня Центр компетенций СГЭУ проводит масштабный "День компетенций" — важно, что это не столько набор деловых игр и мастер-классов по развитию универсальных компетенций для студентов, сколько именно механизм формализации взаимодействий, направленный на повышение эффективности нашей совместной работы на благо каждого студента, университета и Самарской области в целом", — пояснил заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Дмитрий Гужеля.

В деловой части программы состоялся круглый стол "Возможности Центра компетенций для правительства региона, университетов и делового сообщества", в котором приняли участие ректоры, проректоры и руководители Центров компетенций вузов Самарской области, ведущие работодатели региона, представители АНО "Россия — страна возможностей".

Центральными темами обсуждения стали возможное закрепление и официальное признание работодателями "Паспорта надпрофессиональных компетенций" как неотъемлемого приложения к диплому о высшем образовании, а также выработка общего видения дальнейшего развития проекта "Центры компетенций" в регионе.

День компетенций платформы "Россия — страна возможностей" — комплекс мероприятий, направленных на продвижение культуры саморазвития. Итогом Дня компетенций становится, как правило, не только привлечение внимания новых участников партнеров к проекту "Центры компетенций" и другим проектам президентской платформы, но в первую очередь увеличение количества студентов, осознанно проходящих оценку и программы развития компетенций, а также стремящихся выстроить собственную индивидуальную траекторию развития с последующим трудоустройством или запуском своего проекта.

"Самарский государственный экономический университет регулярно проводит интеллектуально-образовательные мероприятия для студентов. Отличительная особенность сегодняшнего "Дня компетенций" в том, что на него приглашены студенты всех вузов нашего региона, которые являются участниками проекта "Центры компетенций" платформы "Россия — страна возможностей". Выбор в качестве площадки именно СГЭУ связан с нашим статусом регионального центра компетенций, что подразумевает функцию связующего звена между президентской платформой и вузами-партнерами. Мы очень надеемся на то, что проведение сегодняшнего дня компетенций при участии экспертов из АНО "Россия — страна возможностей" привнесет в развитие вузов нашего региона новые смыслы, новое содержание и новые возможности", — заметила врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Кроме студентов Самарского государственного экономического университета участие в мероприятиях Дня компетенций приняли студенты Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" и Самарского филиала Московского государственного педагогического университета.

"День компетенций, в котором мы сегодня принимали участие — очень интересное и полезное мероприятие. Мы прокачивали гибкие навыки — это важно, потому что сейчас такие компетенции — одно из требований работодателей. Мне особенно понравился и запомнился квест, на котором были разные станции. Например, стрессоустойчивость, работа с информацией, аналитические способности. Мы с удовольствием их проходили и могли проявить себя с неожиданной стороны, открыть в себе новые способности. Моя специальность — бухгалтерский учёт. Я считаю, что эта профессия необходима на каждом предприятии и никакие роботы нас не заменят. Существует профессиональный стереотип, что бухгалтер — тот, кто сидит на месте и зациклен на бумажках. На самом деле мне необходимо развивать разные способности, потому что руководство выбирает тех сотрудников, которые впоследствии смогут представлять компанию на разных уровнях", — поделилась впечатлениями студентка СГЭУ Екатерина Грищенко.

В мероприятиях Дня компетенций также приняли участие: руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина, руководитель департамента регионального развития АНО "Россия — страна возможностей" Владимир Кирксов, Директор регионального центра компетенций Наталья Никитина, доктор исторических наук, профессор Глеб Алексушин, эксперты СГЭУ, бизнес-тренеры, HR-специалисты.

К участию в Дне компетенций привлекаются представители власти и ведущие работодатели региона. Ранее Дни компетенций состоялись в Костроме, Чите и Саранске.