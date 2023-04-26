Молодежная делегация Самарской области участвует в марафоне "Знание. Первые" в Москве

26 апреля на центральной площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в московском "Манеже" проходит третий день праздничных мероприятий. Молодежная делегация Самарской области участвует в обсуждении таких вопросов, как технологическое лидерство и финансовый суверенитет, налаживание жизни в новых регионах России, а также пытается разобраться в современных трендах медиасферы, системы образования и науки.

Программа третьего дня марафона будет посвящена возможностям молодежи в современной России. О тенденциях на рынке труда, многообразии вариантов трудоустройства для молодых специалистов, новых профессиях и сферах деятельности расскажут множество экспертов, включая государственных деятелей. Главными спикерами станут заместители председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, председатель совета директоров Российской экономической школы Алексей Кудрин, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, мэр Москвы Сергей Собянин, директор по РФ и СНГ Китайской международной ассоциации по связям с общественностью Сунь Юэ.

Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев проведет интервью с легендой — Стивеном Сигалом актером, продюсером, режиссером, музыкантом, настоящей легендой боевых искусств. Тема разговора: "Путь героя не на экране, а в жизни".

В течение всего дня помимо увлекательных лекций известных политических лидеров, деятелей культуры и искусства, спортсменов и учёных, наши ребята-самарцы смогут оценить работу формата "блиц-диалог" — встреч малых групп с представителями крупнейших компаний, блогерами и продюсерами.

В рамках второго дня марафона состоялся телемост: "Развитие искусственного интеллекта и необратимое изменение мира". Искусственный интеллект и нейросети: друзья или враги человечества? Основатель Tech Whisperer Limited (Cambridge, UK) и ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец обсуждали самую горячую тему последних лет.

Главной темой второго дня форума стал "Человек действующий". Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев говорил о российском суверенитете и новом миропорядке. Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин представил архитектуру новой модели экономического роста, а энергетический аналитик и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль перечислила мифы о России, которые сегодня распространяются на Западе, и поделилась мнением о них.Завершился день арт-перформансом от известных российских музыкантов — группы Pizza и певицы Севиль. После блиц-интервью артисты исполнили свои самые популярные песни.

"Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" — уникальная возможность не только слушать, но и взаимодействовать в реальном времени с выдающимися государственными деятелями, руководителями крупных компаний, известными учеными, представителями сферы культуры и искусства, военными корреспондентами, — делится впечатлениями Ксения Хрисанфова, студентка Самарский Политехнический университет. — Приятные и незабываемые впечатления принёс второй день, так как нам выпала возможность задать вопрос Максиму Ерёменко, вице-президенту-директору Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО Сбербанк. Мы поинтересовались сможет ли нейросеть заменить человека и отрицательный ответ нас порадовал, ведь человек и является создателем ИИ и остаётся высшим разумом. Более того, смогли узнать о карьерных возможностях и вариантах поддержки молодёжи, глобальных переменах во всем мире и их влиянии на Россию. Насыщенные лекции и дискуссии помогли выявить ориентиры на будущее. "Знание.Первые" — мотивация двигаться вперёд, не обращая внимания на неудачи и сложности при осуществлении поставленных целей!".

Сегодня заключительный день марафона. Зрители со всей России и из-за рубежа, как и в первые два дня, могут следить за параллельными прямыми эфирами на сайте и в группе Российского общества "Знание" ВКонтакте.