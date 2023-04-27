Самарская делегация привезла с Дельфийских игр 16 наград

В сборную региона вошли представители творческой молодежи — юные музыканты, танцоры, инструменталисты, театралы, фотографы, кулинары и парикмахеры — всего 103 талантливых и молодых самарцев.

Ребята успешно выступили в 19 номинациях, завоевали 16 наград и заняли третье командное первенство среди 80 субъектов Российской Федерации.

"Это очень хороший результат! От всей души поздравляю наших победителей, педагогов и всех тех, кто имеет отношение к победе самарской делегации на Дельфийских играх. Я желаю всем дальнейших успехов в творчестве, доброго здоровья, энергии" — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.