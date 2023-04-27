Самарская делегация привезла с Дельфийских игр 16 наград

В сборную региона вошли представители творческой молодежи — юные музыканты, танцоры, инструменталисты, театралы, фотографы, кулинары и парикмахеры — всего 103 талантливых и молодых самарцев.
Ребята успешно выступили в 19 номинациях, завоевали 16 наград и заняли третье командное первенство среди 80 субъектов Российской Федерации.
"Это очень хороший результат! От всей души поздравляю наших победителей, педагогов и всех тех, кто имеет отношение к победе самарской делегации на Дельфийских играх. Я желаю всем дальнейших успехов в творчестве, доброго здоровья, энергии" — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.