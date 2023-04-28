Премьера остросюжетного сериала "Операция "Неман" состоялась в Музее Победы

27 апреля в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы прошла официальная премьера остросюжетного военно-исторического сериала "Операция "Неман" (16+). Это совместный проект телеканалов РЕН ТВ и "Звезда", онлайн-кинотеатра Wink ("Ростелеком") и компании Star Media Vision. Все эпизоды сериала уже доступны в Wink, а 7 мая сериал появится в эфире РЕН ТВ. "Операция "Неман" пополнила линейку проектов Wink Originals.
Представить премьеру на сцену поднялись режиссер Сергей Виноградов, исполнители главных ролей Алексей Кравченко и Александр Дуденков, один из генеральных продюсеров Алексей Пиманов, продюсер Андрей Тартаков и другие члены съемочной группы. С видеоприветствиями к участникам мероприятия обратились актеры Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Разделить с коллегами радость премьеры пришли звездные гости — Игорь Угольников, Олег Тактаров, Владислав Котлярский, Максим Щёголев, Татьяна Яхина, Павел Баршак, Виктория Маслова, Мария Лисовая, Инна Романова, Виктория Полторак, Филипп Азаров и другие.
"Хочу поблагодарить авторов идеи (она исходила от генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина) за возможность прикоснуться к такому фантастическому материалу — роману Владимира Богомолова "Момент истины". У нас получилась своя история — по мотивам книги. В сериале появились новые сюжетные линии и даже персонажи. К примеру, Сергей Маковецкий сыграл роль полковника Соломатина, которая в романе только намечена. А у нас это большая и очень интересная линия. Спасибо огромной съемочной группе — это фантастические профессионалы, каждый в своем ремесле. На съемочной площадке была замечательная атмосфера, а она очень многое решает в нашем деле", — отметил режиссер сериала Сергей Виноградов.
"Играть злодеев всегда сложнее, особенно если ты подсознательно пытаешься оправдать своего героя. Так или иначе, получается это не всегда, надо находить в себе нужные кнопки, клавиши, чтобы быть честным и по отношению к своему герою, и по отношению к зрителю. Если актеры передают зрителю в проекте, снятом по хорошей, качественной прозе, правильные эмоции, посыл, мысль, которые в ней заложены, — это точная работа. У режиссера, оператора, актеров может быть иное прочтение произведения, другой взгляд — художника", — рассказал актер Алексей Кравченко.
"На съемках мы и мокли, и мерзли, но я вспоминаю этот период как прекрасное время! Собралась отличная команда на экране, настоящая боевая единица: Таманцев, Алехин, Блинов и Басос. И это было очень важно для того, чтобы сработал сценарий и история понравилась зрителям. Фишка сериала в том, что в нем поднимается тема работы нашей контрразведки, которая пока не очень хорошо раскрыта в отечественном кинематографе. У нас была задача показать, воссоздать тяжелые будни этих людей, рассказать, как все было на самом деле. Это важно для всех нас, особенно для молодежи", — подчеркнул актер Александр Дуденков.
Основной постер и характер-постеры
Сериал "Операция "Неман" снят по мотивам легендарного романа Владимира Богомолова "Момент истины". Действие разворачивается в августе 1944 года в только что освобожденной Западной Белоруссии. Группе немецких диверсантов под кодовым названием "Неман" любой ценой нужно добыть разведданные о направлении следующего удара советской армии. Возглавляет вражескую группу опытный и хитроумный агент Мищенко, который не остановится ни перед чем. Найти и обезвредить "Немана" брошена оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть. В главных ролях — Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Соломатин). В "Операции "Неман" объединяются традиции отечественного военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и трюками.
Первый показ проекта прошел в марте этого года в рамках фестиваля сериалов Original+, где сериал получил две награды: приз за самую оригинальную коллаборацию и специальный приз "Российской газеты".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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