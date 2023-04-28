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Премьера остросюжетного сериала "Операция "Неман" состоялась в Музее Победы

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 апреля в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы прошла официальная премьера остросюжетного военно-исторического сериала "Операция "Неман" (16+). Это совместный проект телеканалов РЕН ТВ и "Звезда", онлайн-кинотеатра Wink ("Ростелеком") и компании Star Media Vision. Все эпизоды сериала уже доступны в Wink, а 7 мая сериал появится в эфире РЕН ТВ. "Операция "Неман" пополнила линейку проектов Wink Originals.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Представить премьеру на сцену поднялись режиссер Сергей Виноградов, исполнители главных ролей Алексей Кравченко и Александр Дуденков, один из генеральных продюсеров Алексей Пиманов, продюсер Андрей Тартаков и другие члены съемочной группы. С видеоприветствиями к участникам мероприятия обратились актеры Александр Яценко и Сергей Маковецкий. Разделить с коллегами радость премьеры пришли звездные гости — Игорь Угольников, Олег Тактаров, Владислав Котлярский, Максим Щёголев, Татьяна Яхина, Павел Баршак, Виктория Маслова, Мария Лисовая, Инна Романова, Виктория Полторак, Филипп Азаров и другие.

"Хочу поблагодарить авторов идеи (она исходила от генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина) за возможность прикоснуться к такому фантастическому материалу — роману Владимира Богомолова "Момент истины". У нас получилась своя история — по мотивам книги. В сериале появились новые сюжетные линии и даже персонажи. К примеру, Сергей Маковецкий сыграл роль полковника Соломатина, которая в романе только намечена. А у нас это большая и очень интересная линия. Спасибо огромной съемочной группе — это фантастические профессионалы, каждый в своем ремесле. На съемочной площадке была замечательная атмосфера, а она очень многое решает в нашем деле", — отметил режиссер сериала Сергей Виноградов.

"Играть злодеев всегда сложнее, особенно если ты подсознательно пытаешься оправдать своего героя. Так или иначе, получается это не всегда, надо находить в себе нужные кнопки, клавиши, чтобы быть честным и по отношению к своему герою, и по отношению к зрителю. Если актеры передают зрителю в проекте, снятом по хорошей, качественной прозе, правильные эмоции, посыл, мысль, которые в ней заложены, — это точная работа. У режиссера, оператора, актеров может быть иное прочтение произведения, другой взгляд — художника", — рассказал актер Алексей Кравченко.

"На съемках мы и мокли, и мерзли, но я вспоминаю этот период как прекрасное время! Собралась отличная команда на экране, настоящая боевая единица: Таманцев, Алехин, Блинов и Басос. И это было очень важно для того, чтобы сработал сценарий и история понравилась зрителям. Фишка сериала в том, что в нем поднимается тема работы нашей контрразведки, которая пока не очень хорошо раскрыта в отечественном кинематографе. У нас была задача показать, воссоздать тяжелые будни этих людей, рассказать, как все было на самом деле. Это важно для всех нас, особенно для молодежи", — подчеркнул актер Александр Дуденков.

Фото с премьеры

Трейлер

Основной постер и характер-постеры

Фото со съемок

Сериал "Операция "Неман" снят по мотивам легендарного романа Владимира Богомолова "Момент истины". Действие разворачивается в августе 1944 года в только что освобожденной Западной Белоруссии. Группе немецких диверсантов под кодовым названием "Неман" любой ценой нужно добыть разведданные о направлении следующего удара советской армии. Возглавляет вражескую группу опытный и хитроумный агент Мищенко, который не остановится ни перед чем. Найти и обезвредить "Немана" брошена оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть. В главных ролях — Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Соломатин). В "Операции "Неман" объединяются традиции отечественного военного кино и современные технологии, которые позволили воплотить зрелищные экшн-сцены с погонями, перестрелками, взрывами и трюками.

Первый показ проекта прошел в марте этого года в рамках фестиваля сериалов Original+, где сериал получил две награды: приз за самую оригинальную коллаборацию и специальный приз "Российской газеты".

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