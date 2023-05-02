В Самаре пройдет кубок России по тхэквондо ГТФ

В Самаре со 2 по 8 мая пройдут кубок России и всероссийские соревнования "Юность России" по тхэквондо ГТФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Соревнования состоятся на площадке универсального комплекса "МТЛ Арена". В них примут участие более 1000 сильнейших спортсменов из 50 субъектов страны.
Торжественная церемония открытия пройдет в четверг, 4 мая. Начало в 13:00. Вход свободный.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?