В Самаре пройдет кубок России по тхэквондо ГТФ

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В Самаре со 2 по 8 мая пройдут кубок России и всероссийские соревнования "Юность России" по тхэквондо ГТФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.