Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс "Лидеры России"

14 мая 2023 года завершится сбор заявок на конкурс "Лидеры России". Все желающие принять участие в конкурсе и повысить свой профессиональный уровень могут уже сейчас пройти регистрацию, заполнить анкету и загрузить короткое видеоинтервью на сайте лидерыроссии.рф.
По количеству заявок Самарская область занимается первое место в ПФО и шестое по России. Всего от региона поступило 2335 заявок, причем свыше 800 за минувшую неделю. В числе участников представители бизнеса, служащие, общественные деятели и активная молодёжь.
Наставником конкурсантов является губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В прошлом сезоне регион вошел в пятерку лучших по количеству заявок. А суперфиналисты и победители из Самарской области сегодня активно участвуют в развитии региона.
В нашем регионе конкурс сопровождает Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга". Специалисты проводят для новых участников обучающие ВКС и дают возможность записывать на студии видеовизитки для конкурса. Ближайший медиадень пройдёт 12 мая. Всю информацию можно узнавать в специальном телеграм-чате поддержки.
У каждого жителя нашего региона с управленческим опытом есть шанс побороться за главный приз, получить оценку своих знаний и компетенций и рекомендации по их развитию, а также войти в команду лучших управленцев страны. Участниками могут стать как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички в управленческой сфере в возрасте до 55 лет и с управленческим или проектным опытом от двух лет.
Одно из важных нововведений в текущем сезоне — после заполнения анкеты и загрузки видеоинтервью все конкурсанты получат обратную связь от экспертов. Это будут рекомендации по дальнейшему развитию, которые помогут выстроить карьеру и стать суперпрофессионалом. А победители получают образовательный грант — 1 000 000 рублей — и возможность в течение года работать с наставниками, в числе которых — ведущие управленцы страны.
Подать заявку можно до 14 мая:
- Создать личный кабинет на сайте лидерыроссии.рф
- Пройти регистрацию.
- Заполнить анкету.
- Записать и загрузить видеоинтервью.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.