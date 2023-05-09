В День Победы в Самаре группа "Сурганова и оркестр" исполнит военные песни

9 мая на сцене площади Куйбышева в Самаре пройдет праздничный концерт "Страна героев", специальным гостем которого станет группа "Сурганова и оркестр". Светлана Сурганова с музыкантами исполнит "Пилотов", "Дождливым вечером", "Смуглянку", "Катюшу" и другие песни военных лет.
Зрителей также ждет вокально-хореографическая постановка "Победа будет за нами!", которая создавалась специально для праздника.
Концерт начнется в 17:00. После него в 22:00 в акватории Волги напротив 1-й очереди набережной и на пл. Куйбышева состоится праздничный фейерверк и артиллерийский салют.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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Вечная Память истинным Героям!
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