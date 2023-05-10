Холодная погода в Самарской области 9 мая 2023 года побила рекорд 1960 года

Во вторник, 9 мая, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Экстремально-низкая температура зафиксирована на двух метеостанциях — в Тольятти и Аглосе. В Аглосе побит рекорд в 0,1 °С (0,8 °С в 2023 году против 0,9 °С в 2002 г.), в Тольятти — в 3,9 °С (-2,6 °С в 2023 году против 1,3 в 1960 г.).
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.