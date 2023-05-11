В Самарской области обустроят туристический маршрут на гору Светелка

В Самарской области готовятся начать строительство туристического объекта - смотровой башни с площадкой для отдыха на горе Светелка. Этот вопрос обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

В совещании приняли участие министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, и.о. министра строительства Олег Чекмарев, руководитель Госфининспекции Самарской области Рустам Ульбеков, представители министерства энергетики и ЖКХ.

Светелка расположена в границах поселка Волжский Утес, в двух километрах от села Усолье в Шигонском районе Самарской области. Это самая западная вершина Жигулевских гор. Северный склон горы обращен к правому берегу Волги и покрыт лиственным лесом, южный склон каменистый и более крутой.

Высота горы - не более 80 м, поэтому подъем на нее несложен даже для неподготовленного туриста.

С вершины горы открывается живописный вид на Куйбышевское водохранилище, Усолье, Волжский Утес и расположенный в 110 км Ульяновск.

Источники рассказывают, что эти земли были пожалованы императрицей Екатериной Второй братьям Орловым в 1770 году. В 1840 году один из потомков Орловых, владелец села Усолья граф Орлов-Давыдов, построил на Караульной горе остекленную смотровую башню и назвал ее Усольской Светелкой. С появлением этого объекта гора получила новое название.

Сегодня восхождение на гору является одним из наиболее популярных туристических маршрутов в Самарской области. Со Светелкой связаны множество мифов и легенд, которые привлекают туристов.

В текущем году планируется привести в порядок пешеходную тропу, которая ведет к вершине горы Светелка из Волжского Утеса, построить площадку для отдыха туристов и смотровую башню. Работы по строительству туристического объекта нельзя назвать восстановлением исторического памятника: башня, построенная в ХIХ веке, была разрушена, не сохранилось ни планов, ни эскизов первоначального строения.

Согласно немногочисленным описаниям, окна в Усольской Светелке были крестообразными, а входы имели форму дверных замков. Авторы проекта учли эти сведения при подготовке плана здания.

В соответствии с проектом, объект будет представлять собой башню с высоким куполом. Общая высота здания составит 26 м, высота купола - около 13 м.

Смотровые площадки будут располагаться на трех уровнях: первой будет площадка-терраса на уровне входа, вторая - на шесть метров выше, она будет опоясывать здание, а основная площадка расположится под куполом, на высоте 10 м над землей. К площадкам посетители смогут подняться по лестницам, расположенным внутри строения. В основе планировочного решения основания башни с нижней террасой - квадрат со стороной около 14 м.

Средства на объект выделят из областного и муниципального бюджетов. На совещании обсудили вопросы, касающиеся получения разрешения на строительство, оформления земельных участков, сроков начала и завершения работ, координации совместной работы министерств, ведомств и муниципалитета по реализации проекта.

"Этот объект строится по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Мы должны завершить работы до конца текущего строительного сезона. Объект у нас небольшой, но и времени остается не так много, до сентября всего четыре месяца. Объект полностью готов к строительству, проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Необходимо ускорить работы", - отметил, обращаясь к коллегам, Виктор Кудряшов.