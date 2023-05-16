Станция метро "Алабинская" будет работать в челночном режиме

На станции метро "Алабинская" в Самаре все работы по обустройству третьего и четвертого выходов фактически завершены. Станция пока будет функционировать по одному пути - в челночном режиме. Об этом стало известно из протокола публичных слушаний по исполнению бюджета за 2022 год министерством строительства региона, опубликованного в понедельник, 15 мая.

Как заявил заместитель директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" Александр Богданов, в прошлом году перед строителями стояла задача завершить работы по второму вестибюлю станции "Алабинская" (третий и четвертый сходы). Ввиду необходимости увязки технических решений по камере съездов было решено, что часть перегона уходит в станцию "Театральная".

Фактически по "Алабинской" все работы на сегодняшний день завершены, получены все подтверждающие акты, идет процедура передачи городу. Как только город возьмет объект на баланс, третий и четвертый сходы откроются для эксплуатации их в полном объеме.

Также в прошлом году комиссия по ЧС приняла решение, что станция "Алабинская" не является объектом гражданской обороны. "Заканчивается все на станции "Московская", даже станция "Российская" не относится к объекту гражданской обороны", - подчеркнул руководитель.

Что же касается путей на второй ветке перегона между станциями, то они пока не могут эксплуатироваться, а камера съездов теперь будет располагаться на станции "Театральная" - непосредственно под ул. Вилоновская. После обследования на "Алабинской" могут быть проведены дополнительные работы, но пока станция будет работать в челночном режиме по одному пути, объяснил Александр Богданов.

Напомним, второй вестибюль станции "Алабинская" власти города пообещали открыть в июне.