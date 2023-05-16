16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Богатовском районе из-за дождя затопило школу В Самарской области появится природный парк "Мастрюки" Станция метро "Алабинская" будет работать в челночном режиме "В самое сердце": в Самарской области прошла Школа "Студенческой весны" В Самарской области пройдут образовательные интенсивы для студентов колледжей и техникумов

Общество

Станция метро "Алабинская" будет работать в челночном режиме

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На станции метро "Алабинская" в Самаре все работы по обустройству третьего и четвертого выходов фактически завершены. Станция пока будет функционировать по одному пути - в челночном режиме. Об этом стало известно из протокола публичных слушаний по исполнению бюджета за 2022 год министерством строительства региона, опубликованного в понедельник, 15 мая.

Как заявил заместитель директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" Александр Богданов, в прошлом году перед строителями стояла задача завершить работы по второму вестибюлю станции "Алабинская" (третий и четвертый сходы). Ввиду необходимости увязки технических решений по камере съездов было решено, что часть перегона уходит в станцию "Театральная".

Фактически по "Алабинской" все работы на сегодняшний день завершены, получены все подтверждающие акты, идет процедура передачи городу. Как только город возьмет объект на баланс, третий и четвертый сходы откроются для эксплуатации их в полном объеме.

Также в прошлом году комиссия по ЧС приняла решение, что станция "Алабинская" не является объектом гражданской обороны. "Заканчивается все на станции "Московская", даже станция "Российская" не относится к объекту гражданской обороны", - подчеркнул руководитель.

Что же касается путей на второй ветке перегона между станциями, то они пока не могут эксплуатироваться, а камера съездов теперь будет располагаться на станции "Театральная" - непосредственно под ул. Вилоновская. После обследования на "Алабинской" могут быть проведены дополнительные работы, но пока станция будет работать в челночном режиме по одному пути, объяснил Александр Богданов.

Напомним, второй вестибюль станции "Алабинская" власти города пообещали открыть в июне.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4