Второй вестибюль станции "Алабинская" планируют открыть в июне, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на мэрию города. Полностью готовый, вместе с выходами на ул. Ново-Садовую, объект передали Самарскому метрополитену в мае.

"В ближайшее время планируется открытие вестибюля №2 станции метро "Алабинская" с двумя сходами, расположенными на ул. Ново-Садовой. С учетом проведения всех необходимых процедур планируемый срок открытия вестибюля - июнь 2023 года", - рассказали изданию в департаменте транспорта городской администрации.

Открытие второго вестибюля не повлечет за собой изменений в работе первого, оба вестибюля будут работать на вход и выход.

"После открытия вестибюля №2 для пассажиров по-прежнему будут доступны все четыре схода, расположенные на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко", - заверили в городской администрации.

Особо отмечается, что открытие второго вестибюля не только повысит удобство пользования метрополитеном, но и улучшит дорожную ситуацию.

"Работа всех четырех сходов позволит не только обеспечить удобный подход к станции метро "Алабинская" со всех сторон перекрестка, но и повысить безопасность дорожного движения, так как они выполняют функцию подземного пешеходного перехода через ул. Осипенко и ул. Ново-Садовую", - рассказали в администрации Самары.

В недавно утвержденной комплексной схеме организации транспортного обслуживания жителей Самарско-Тольяттинской агломерации на 2024 г. запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию недостроенных вестибюлей и лестничных сходов на всех станциях метро, где они есть.

На тот же год в схеме значится и завершение строительства оборотных тупиков и камеры съездов за станцией "Алабинская".