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Власть и политика

Тольяттинский чиновник Артем Анисимов стал замминистра строительства в ЛНР

ЛУГАНСК. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший глава Комсомольского района Тольятти Артем Анисимов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ в Луганской народной республике, сообщает "Самарское обозрение".

Министерство с ноября 2022 г. возглавляет Игорь Жарков, еще один выходец из Самарской области. Жарков был директором департамента ЖКХ в Самаре и первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Самарской области.

Артему Анисимову — 41 год, в 2013-17 годах  — депутат Тольяттинской городской думы, в 2017 — 23 годах руководил администрацией Комсомольского района, ушел по собственному желанию. На этой должности его сменил Михаил Амбросимов. Абросимов — бывший сотрудник органов внутренних дел ГУ МВД РФ по Самарской области, сделал стремительную карьеру в администрации Тольятти.

В 2019 году работал главным специалистом в секторе мониторинга объектов потребительского рынка, затем начальником отдела по работе с населением в администрации Комсомольского района.

Гид потребителя

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