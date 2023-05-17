Тольяттинский чиновник Артем Анисимов стал замминистра строительства в ЛНР

Бывший глава Комсомольского района Тольятти Артем Анисимов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ в Луганской народной республике, сообщает "Самарское обозрение".

Министерство с ноября 2022 г. возглавляет Игорь Жарков, еще один выходец из Самарской области. Жарков был директором департамента ЖКХ в Самаре и первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Самарской области.