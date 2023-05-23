В Самарской области до конца недели будет держаться 30-градусная жара

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области. Согласно данным синоптиков, 30-градусная жара продержится в регионе до конца недели.

"На этой неделе погоду Самарской области будет формировать поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем существенных осадков ждать не следует. Значения температуры воздуха в ночные часы в указанный период постепенно будут повышаться, а днем местами превысят отметку в +30°", — отмечается в сообщении специалистов Приволжского УГМС.

Во вторник днем, 23 мая, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +28…+30 °C.

24 и 25 мая в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер Юго-восточный, 7…12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +26…+31 °C.

В пятницу, 26 мая, в регионе сохранится переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +27…+32 °C.

По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха в третьей декаде мая в Самарской области ожидается на 5° выше средних многолетних значений.