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Общество

На форум "Сильные идеи для нового времени" от Самарской области поступило более 1,3 тысячи решений

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбор предложений на форум "Сильные идеи для нового времени" закончился. Более 17 тыс. участников подали на крауд-платформу идея.росконгресс.рф порядка 24 тыс. решений. Самарская область традиционно входит в лидеры по количеству поданных на форум идей. В этом году от региона поступило более 1,3 тысячи идей.

Самарская область с 2020 года активно участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени", проводимом АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и фондом "Росконгресс" при поддержке президента страны Владимира Путина. В прошлом году наш регион вошел в тройку лидеров по количеству поданных идей - более 1,3 тысячи проектов. В 2022 году в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума был приглашен губернатор Дмитрий Азаров.

"Это мероприятие помогает всем нам услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе, во всем регионе или, еще шире - на уровне России", - подчеркивает глава региона.

По информации организаторов самыми популярными направлениями форума в 2023 году стали:

  • Национальная социальная инициатива - более 10,1 тыс. идей,
  • Предпринимательство - более 3 тыс. заявок,
  • Цифровые сервисы - почти 3 тыс. предложений,
  • Национальная технологическая инициатива - более 2,8 тыс. идей,
  • Национальная экологическая инициатива - 2,5 тыс. инициатив,
  • Национальная кадровая инициатива - по 2,5 тыс. инициатив.

Проект "ОБИДКА - культура примирения" вошел в ТОП-200 и топ-1000, отобранных АСИ, федерального форума "Сильные идеи для нового времени" в прошлом году. Реализуют проект в школах, колледжах и  техникумах Самарской области. Профессиональные кризисные психологи выезжают в школы области и  обучают детей из нескольких параллелей эффективно разрешать конфликты и гасить споры. Особое внимание - школьникам 5-7-х классов.

"В настоящее время школьная служба примирения действует практически во всех школах губернии. Проект "ОБИДКА" уже неоднократно становился победителем. Так, он не только победил на форуме "Сильные идеи", но и на первом всероссийском антибуллинговом форуме наш опыт заинтересовал коллег из других регионов и был взят ими на вооружение", - рассказывает руководитель Самарского отделения ассоциации детских служб примирения Сергей Куликов.

Еще один из проектов - победителей региональной сессии форума прошлого года - "Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей" - успешно реализуется в Самаре.

"Сюжетно-ролевая гимнастика для слабослышащих детей - часть проекта "Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей". В нем участвуют более тысячи детей из  коррекционных школ Самары. Проект реализуется с прошлого года, и уже можно говорить о некоторых итогах: дети стали более дисциплинированными, активно интересуются спортом и посещают дополнительные занятия, секции или кружки, они научились командной работе - переживать и болеть друг за друга. Хочу отметить, что поддержку нашему проекту оказал лично наш губернатор Дмитрий Азаров и областное министерство спорта, благодаря которому для увлеченных школьников предоставляют залы в спорткомплексе "Грация", - говорит председатель реготделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" Елена Маркелова.

Третий форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 28-29 июня. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд "Росконгресс".

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