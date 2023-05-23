На форум "Сильные идеи для нового времени" от Самарской области поступило более 1,3 тысячи решений

Сбор предложений на форум "Сильные идеи для нового времени" закончился. Более 17 тыс. участников подали на крауд-платформу идея.росконгресс.рф порядка 24 тыс. решений. Самарская область традиционно входит в лидеры по количеству поданных на форум идей. В этом году от региона поступило более 1,3 тысячи идей.

Самарская область с 2020 года активно участвует в форуме "Сильные идеи для нового времени", проводимом АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и фондом "Росконгресс" при поддержке президента страны Владимира Путина. В прошлом году наш регион вошел в тройку лидеров по количеству поданных идей - более 1,3 тысячи проектов. В 2022 году в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума был приглашен губернатор Дмитрий Азаров.

"Это мероприятие помогает всем нам услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе, во всем регионе или, еще шире - на уровне России", - подчеркивает глава региона.

По информации организаторов самыми популярными направлениями форума в 2023 году стали:

Национальная социальная инициатива - более 10,1 тыс. идей,

Предпринимательство - более 3 тыс. заявок,

Цифровые сервисы - почти 3 тыс. предложений,

Национальная технологическая инициатива - более 2,8 тыс. идей,

Национальная экологическая инициатива - 2,5 тыс. инициатив,

Национальная кадровая инициатива - по 2,5 тыс. инициатив.

Проект "ОБИДКА - культура примирения" вошел в ТОП-200 и топ-1000, отобранных АСИ, федерального форума "Сильные идеи для нового времени" в прошлом году. Реализуют проект в школах, колледжах и техникумах Самарской области. Профессиональные кризисные психологи выезжают в школы области и обучают детей из нескольких параллелей эффективно разрешать конфликты и гасить споры. Особое внимание - школьникам 5-7-х классов.

"В настоящее время школьная служба примирения действует практически во всех школах губернии. Проект "ОБИДКА" уже неоднократно становился победителем. Так, он не только победил на форуме "Сильные идеи", но и на первом всероссийском антибуллинговом форуме наш опыт заинтересовал коллег из других регионов и был взят ими на вооружение", - рассказывает руководитель Самарского отделения ассоциации детских служб примирения Сергей Куликов.

Еще один из проектов - победителей региональной сессии форума прошлого года - "Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей" - успешно реализуется в Самаре.

"Сюжетно-ролевая гимнастика для слабослышащих детей - часть проекта "Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей". В нем участвуют более тысячи детей из коррекционных школ Самары. Проект реализуется с прошлого года, и уже можно говорить о некоторых итогах: дети стали более дисциплинированными, активно интересуются спортом и посещают дополнительные занятия, секции или кружки, они научились командной работе - переживать и болеть друг за друга. Хочу отметить, что поддержку нашему проекту оказал лично наш губернатор Дмитрий Азаров и областное министерство спорта, благодаря которому для увлеченных школьников предоставляют залы в спорткомплексе "Грация", - говорит председатель реготделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" Елена Маркелова.

Третий форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 28-29 июня. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд "Росконгресс".