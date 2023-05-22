В Москве наградили лучших лекторов страны по итогам третьего сезона "Лиги Лекторов" и первого сезона "Школьной Лиги Лекторов" - среди победителей лектор из Самарской области.

В конце прошлой недели в Москве, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", состоялась церемония награждения победителей сразу двух конкурсов Российского общества "Знание" - третьего сезона "Лиги Лекторов" и первого сезона "Школьной Лиги Лекторов".

Лучшими из лучших стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 41 города в 36 регионах нашей страны. Награды победителям вручили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет внимание и лично участвует в проектах российского общества "Знание". В начале мая глава региона в рамках акции "Прогулка со Знанием" провел для школьников экскурсию на площади Куйбышева в Самаре.

В финал третьего сезона "Лиги Лекторов" от Самарской области вышли: заместитель директора Малой академии государственного управления Алевтина Бухнер, член совета молодых ученых и специалистов компании "Газпром-Межрегионгаз Самара" Виктория Замятина, президент Самарского психолого-педагогического общества Григорий Спижевой.

Победу одержала Алевтина Бухнер. "Я уже не первый год слышу про "Лигу Лекторов", я слышала, как мои коллеги участвовали и в первом, и во втором сезонах. Видела, какой рост произошел после того, как они выступали. И я поняла, что мне тоже хочется расти, развиваться, чтобы я доносила информацию до моих слушателей качественно. А качественно это так, чтобы они после того, как меня послушали, взяли и начали делать. Для меня победа - это люди, которые меня окружают, те, с кем я познакомилась, те, кто меня поддерживал. Теперь я полноценный член Российского общества "Знание". И задача - дальше нести знание по всей стране, верно доносить смыслы, корректно вычленять из многообразия информации то, что поможет развиваться нашей стране", - поделилась победительница.

Важность мероприятий Российского общества "Знания" отметил финалист из Самарской области Григорий Спижевой: "Было очень интересно принять участие в конкурсе, а так же это хорошая площадка для популяризации научных знаний. Я психолог, президент общественной организации "Самарское психолого-педагогическое общество" и мои задачи это просвещение населения в области педагогики и психологии. Эти знания особенно актуальны в наше время. У "Знания" интересные проекты как для лекторов, так и для слушателей. Разные проекты предполагают разные форматы, все проводится свежо, современно, на качественном уровне. И у Самарской области очень высокий потенциал. Судите сами, в полуфинал лиги лекторов в этом году вошли 10 самарских спикеров - мы в лидерах среди регионов, в финал 3 лектора, что тоже очень хороший результат".

Высокий уровень лекторов-участников конкурсов Российского общества "Знание" отметила и третья финалистка из Самарской области Виктория Замятина: "Я поклонница лекторов Российского общества "Знание", которые не только несут знания в массы, но и, действительно, горят своими темами и преподносят их в интерактивных форматах - это интересно. И цифры это подтверждают: ВЦИОМ проводил исследование среди студентов и школьников о просветительской деятельности "Знания", результаты которого показали, что больше 80% доверяют просветителям "Знания", что ещё больше вызывает уважения к этому обществу. Один из этапов в рамках "Лиги Лекторов" был региональный, и я хочу отдельно сказать, что конкуренция была высокая. У нас в области есть так много экспертов, которые несут свои знания в общество. Уверена, что в следующем году конкуренция станет только выше, поэтому я в предвкушении следующего сезона!"

Среди победителей третьего сезона "Лиги Лекторов" жители Красноярска, Москвы, Беслана, Ижевска, Самары, Великого Новгорода, Пскова, Сургута, Саратова, Твери, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Владивостока, Салехарда, Нижнего Новгорода, Уварова, Долгопрудного, Вологды, Йошкар-Олы, Донецка, Пятигорска, Горловки, Ульяновска, Якутска, Грозного, Уфы, Казани. Все они получили звание лектора Общества "Знание" и возможность выступать на мероприятиях крупнейшей просветительской организации страны.

Каждому из 50 победителей вручен памятный 2,5-килограммовый шунгитовый куб, олицетворяющий весомый вклад в дело просвещения, а также сертификат на туристическую поездку в рамках проекта "Больше, чем путешествие" и денежный приз в размере 500 тыс. руб. на обучение и развитие собственных просветительских проектов.

Победившие в первом сезоне "Школьной Лиги Лекторов" юные просветители из Благовещенска, Кольчугина, Москвы, Смоленска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ельца, Донецка, Краснодона, Каспийска, Звенигова, Новосибирска, Уфы, Казани, Кемерова, Прокопьевска, Пскова и Севастополя тоже получили звания лекторов Российского общества "Знание", памятные кубы из шунгита и сертификаты на поездки по программе "Больше, чем путешествие", которая дает возможность выбрать маршрут поездки самостоятельно.

Партнеры Российского общества "Знание", учредившие в этом сезоне специальные номинации для финалистов, тоже вручили свои призы. Компания VK выбрала двух лучших просветителей в digital, их имена назвал директор по развитию школьных и молодежных проектов компании VK Сергей Марданов. Лучший просветитель в digital от "Лиги Лекторов" - Алевтина Бухнер из Самары - получила призы от VK и преимущества при отборе в программу амбассадоров VK, а победитель в этой же номинации от "Школьной Лиги Лекторов", москвич Александр Кравченко, награжден сертификатом от образовательной онлайн-платформы "Учи.Дома" и возможностью записи совместного контента с популярным блогером.

Россельхозбанк объявил победителя в номинации "За популяризацию знаний об агротехнологиях. Первый заместитель председателя правления Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Наталия Мандрова объявила победителя в специальной номинации "Классный голос от "Классного радио" "Движения Первых", учрежденной для финалистов "Школьной Лиги Лекторов". Также среди партнеров, поддержавших конкурс просветителей, Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций "Диалог", который приготовил в качестве приза возможность обучения в школе новых медиа для трех финалистов. Издательская группа "Эксмо-АСТ" учредила сертификат на издание собственной печатной книги. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" наградил финалистов участием в мастер-классе "Выступай играючи" и билетами на фестиваль "Ералаш".

Зарегистрироваться на конкурсы, а также увидеть выступления участников завершившегося сезона можно на сайте проектов "Лига Лекторов" и "Школьная Лига Лекторов".