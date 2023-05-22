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Общество

В Самаре пройдет региональная научно-практическая конференция "Судьба России - моя судьба"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 мая, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, состоится заключительное пленарное заседание региональной научно-практической конференция "Судьба России - моя судьба".

Спикерами выступят: архимандрит Вениамин (Алексей Лабутин), заведующий межвузовской кафедрой теологии и истории религий, кандидат богословия с докладом на тему "Миссия славянской письменности в становлении и развитии государства Российского"; протоиерей Евгений Зеленцов, клирик Покровского собора с докладом на тему "Культурно-исторические ценности русского народа как условие сохранения российской государственности"; протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, кандидат теологии по вопросу: "Наставничество - воспитание, связанное с православной традицией". Завершится пленарное заседание музыкально-литературной композицией "Александр Невский. Ледовое побоище" (слова К. Симонова, музыка С. Прокофьева).

Участниками заключительного пленарного заседания региональной научно-практической конференции "Судьба России - моя судьба" станут студенты, воспитанники кадетских и казачьих корпусов, педагоги и старшеклассники, а также военнослужащие, принявшие участие в специальной военной операции.

Напомним, серия пленарных заседаний и круглых столов в рамках региональной научно-практической конференции "Судьба России - моя судьба" стартовала в Самарской области 21 февраля и проходила в рамках культурно-образовательных мероприятий, посвященных 30-летнему пребыванию митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия на Самарской кафедре.

Первое пленарное заседание состоялось в большом концертном зале филармонии Поволжской православной академии имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Участники обсудили специфику понятий "Родина и родное", состоялся диалог на тему "Специфика русской философии: верующий разум", а также были рассмотрены основные вехи 30-летнего пути служения Богу и людям на Самарской земле Митрополита Сергия.

Слова поздравления митрополиту прозвучали в обращении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которое зачитал ректор Поволжской академии им. Святителя Алексия протоиерей Димитрий Лескин.

"Русская Православная Церковь - одна из незыблемых основ общества, государственности, истории и культуры нашего Отечества. Она объединяет россиян, помогает формировать и укреплять традиционные ценности, что особенно важно на нынешнем историческом этапе, когда Православие подвергается нападкам и гонениям со стороны объединенного Запада", - отметил глава региона в обращении.

Губернатор также подчеркнул, что во многом благодаря Митрополиту Сергию осуществляется постоянный церковно-государственный диалог в сфере образования и культуры: "Уверен, что плодотворное сотрудничество между региональными органами власти и Самарской митрополией Русской Православной Церкви и впредь будет служить укреплению гражданского мира, межнационального и  межконфессионального согласия в губернии".

2023 год Указом президента Владимира Путина объявлен в России Годом педагога и наставника, идея которого заключается в признании особого статуса педагогических работников, поднятии престижа профессии и вовлечении в профессию молодых людей. Для этого по всей стране проходят семинары, конференции, фестивали, посвященные педагогическому мастерству и направленные на развитие компетенций педагогов и наставников.

Так, региональная научно-практическая конференция "Судьба России - моя судьба" включала 8 разнообразных по тематике круглых столов для студентов и педагогов школ. Учителя общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, педагоги дополнительного образования, преподаватели и студенты высшего и среднего профессионального образования, представители общественных организаций, священнослужители принимали участие в обсуждении проблем архитектуры и  градостроения в нашей области, музыкально-хоровой культуры земли Самарской, взаимосвязи научного прогресса и нравственной ответственности, проблем современного образования, наставничества в  современных условиях. В онлайн-режиме в них приняли участие представители Самары, Тольятти, Самарской области, Пензы, Москвы, Екатеринбурга.

В апреле в 10 вузах региона проведены встречи студентов со священниками по актуальным вопросам российской истории и отечественных традиций. В мае в опорных школах Самары, Новокуйбышевска и Волжского района проводились встречи для заместителей директоров школ, учителей истории и ОПК по вопросам цивилизации, истории и культуры России.

Выступления на пленарных заседаниях, и круглых столах будут опубликованы в сборнике материалов конференции, тираж будет передан в библиотеки школ и вузов Самарской области.

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